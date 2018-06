¿Quiénes son los 'otros' candidatos presidenciales en Venezuela?

#10May despues de reunirme por la unidad de todos solo uno me dijo que no, como lo anuncie ese es puesto por el gobierno @JAVIERBERTUCCI tienes chance de acompañar lo que claman los venezolanos y es la unidad, si mañana me vuelves a decir que no el pueblo te dirá madurista @avnve

— Luis Alejandro Ratti (@rattipresidente) May 10, 2018