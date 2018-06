Las mejores frases del debate chilango en México: esto dijeron los candidatos a la jefatura de gobierno de CDMX

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Este miércoles 16 de mayo, los candidatos a la jefatura de gobierno de Ciudad de México se vieron las caras en el segundo debate chilango. El encuentro estuvo centrado en preguntas sobre economía y desarrollo social después de haber preguntado a los habitantes de la ciudad, vía Twitter, sobre sus temas de principal interés.

Los participantes fueron Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista de México; Lorena Osornio, candidata independiente; Claudia Sheinbaum, de Juntos Haremos Historia; Marco Rascón, del Partido Humanista; Mikel Arriola, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandra Barrales, de Por la Ciudad de México Al Frente, y Purificación Carpinteyro, del Partido Nueva Alianza.

https://www.youtube.com/watch?v=qSmRRc8b1ZM

Ricardo Raphael e Irma Pérez Lince fueron los encargados de moderar el encuentro, que duró dos horas y que dejó estas frases como resumen del debate. Momentos de tensión, acusaciones de corrupción, de mentir o de incluso copiar y, claro, propuestas. Así fue el encuentro:

Purificación Carpinteyro

"PRI, PAN y PRD constituyen continuación del mismo modelo económico, no creo que desarrollen un combate frontal a la pobreza. Nosotros vamos a invertir en recuperar nuestro campo, ayudar a nuestros campesinos, podemos generar 190.000 empleos anuales".

"¿De dónde voy a ahorrar 10.000 millones pesos? Con subastas de energía, si lo hiciéramos podríamos ahorrar 2.000 millones de pesos anuales".

"Me cuesta trabajo creer que no me está copiando mis propuestas en turismo, pero vamos a creer que no me está copiando" (A Claudia Sheinbaum, quien no respondió a la acusación).

Invertiré 2,500 millones de pesos para que los campesinos puedan seguir cultivando sus cosechas. #DebateChilango — Puri Carpinteyro (@PuriCarpinteyro) May 17, 2018

Alejandra Barrales

"Yo estoy planteando esta tarjeta, 2.500 pesos a todas las mujeres jefas de familia de esta ciudad. Cuando las mujeres tienen dinero en las manos, le va bien a toda la familia".

"Es falso lo que está diciendo el candidato priista, porque realmente lo que le cuesta trabajo aceptar es que las mujeres podemos salir solas adelante, porque yo no tengo un suegro o un cónyugue que me mantenga".

.@MikelArriolaP sigue mintiendo. Le cuesta trabajo aceptar la verdad porque es priista y mentir es su profesión. Le cuesta trabajo aceptar que las mujeres salgamos adelante por nuestra cuenta. #DebateChilango — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) May 17, 2018

"Te reto a que demuestres que el departamento en Polanco es mío, si lo demuestras, renuncio a mi candidatura, te reto y te pido que me contestes" (a Arriola).

Mikel Arriola

"¿De dónde voy a sacar 1,6 millones de empleos? Tenemos un proyecto que Andrés Manuel y Claudia quieren parar, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México".

"Fuera grúas, arañas, fuentes de fondeo, 35.000 millones de pesos se pueden redirigir en compras consolidadas de todo el gobierno, es más o menos el 10% del propuesto para darte a ti, ama de casa, 3.000 pesos mensuales de pensión y aumentar a 2.400 el apoyo a adultos mayores".

"¿Saben cuánto costó este puente? 26.000 millones de pesos. Ese puente demostró lo que quería hacer López Obrador. Este puente sin corrupción habría costado 2.400 millones de pesos".

–@ClaudiaShein y @LopezObrador_ estafaron a los capitalinos con 26MMDP a través del Puente de los Poetas en Santa Fe. Ver documento completo aquí 👉🏼 https://t.co/rt139aqj0O #DebateChilango pic.twitter.com/PbOLbRL0Ms — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) May 17, 2018

Marco Rascón

"A los candidatos, los invito a comer el 1 de junio como un mensaje a los ciudadanos de que podemos convivir. El futuro de la ciudad es posible y necesario".

"En el oriente hay que hacer un gran malecón, en vez de que sea el 'cinturón de pobreza'".

"Propongo construir el Banco Central de la Ciudad de México".

La tenencia tiene que subir, claro que sí, para poder invertir en el transporte público. #HumanicemosLaCiudad #DebateChilango — Marco Rascon Cordova (@MarcoRascon) May 17, 2018

Claudia Sheinbaum

"Vamos a crear 599.000 empleos formales y estables, potenciando el turismo, la innovación y el medio ambiente".

El desarrollo económico de la Ciudad tiene que ser compatible con el medio ambiente, debe reducir las desigualdades y fortalecer la economía familiar. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 17, 2018

"Propongo nuevos corredores turísticos en la ciudad, como el polígono B, Canal Nacional".

"Vamos a revisar el aumento a impuestos que hizo el PRD, Alejandra Barrales, porque es una agresión a los ciudadanos".

Lorena Osornio

"Propongo una visitaduría ciudadana donde los jóvenes vigilen peso por peso y que sea aplicado a donde se destina".

"La gente está harta de que programas sociales sigan sirviendo para ganar votos"

"Mi propuesta no tiene grandes recursos, yo soy la única candidata que no gasta tus recursos para poder estar en estas campañas".

Mariana Boy

"Es muy importante que podamos explotar la vocación económica de cada delegación".

"La mejor manera de abatir la desigualdad y pobreza es dando agua, salud y opciones de transporte a todos por igual".

"Voy a ordenar los programas para que los recursos lleguen a donde se necesitan sin intermediarios".

De esta manera apoyaré a los jóvenes para que ingresen al mercado laboral y obtengan experiencia.#DebateChilango #MarianaBoy pic.twitter.com/WFHCQEXHGH — Mariana Boy (@mariana_boy) May 17, 2018

Desarrollo social: el terremoto del 19 de septiembre, protagonista

Purificación Carpinteyro: "La corrupción mata, 26 personas murieron bajo una edificación ilegal que fue terminada durante la administración de Claudia. No se está haciendo uso político de algo que se pudo evitar. En la Asamblea debiste de haber comparecido y ese día decidiste postularte a la jefatura de gobierno".

Alejandra Barrales reprodujo un audio en el que el padre de Paola, una de las niñas que murió en el colapso parcial del Colegio Rébsamen durante el 19 de septiembre, exige justicia a Sheinbaum.

Hace unos días hablé con los padres del Rébsamen y me pidieron ceder un espacio en el debate para que su voz sea escuchada y se haga justicia, porque @Claudiashein no los ha querido escuchar. #DebateChilango pic.twitter.com/13VBkiap57 — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) May 17, 2018

Mikel Arriola: "Por tu ausencia, corrupción e ineptitud, Claudia, se perdieron 26 vidas. Tú deberías de estar en la cárcel. Voy a reconstruir sin costo y a meter a la cárcel a Claudia". [Se refiere a Claudia Sheinbaum, candidata de Juntos Haremos Historia, acusada por sus oponentes de responsable de la muerte de 26 personas, la mayoría niños, al derrumbarse la escuela Rébsamen, pues ella era delegada de Tlalpan. No enfrenta cargos formales por el caso y ella demandó a la directora del centro educativo como responsable de lo sucedido].

Marco Rascón: "No hay claridad en el proceso de reconstrucción, también ha habido fallas y muchas familias se hicieron invisibles por las políticas públicas".

Claudia Sheinbaum: "A partir del próximo 5 de diciembre se va a emplear un plan para dar vivienda a los damnificados y no convertirlos en deudores".

Lorena Osornio: "Voy a modificar el código penal de CDMX para hacer justicia a los afectados".

Mariana Boy: "Voy a auditar y transparentar los recursos destinados a la reconstrucción, también voy a concluir dictámenes de edificios afectados y agilizar el dar apoyos a los afectados".