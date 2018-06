Si el café sigue adquiriendo popularidad, ¿por qué los productores ganan cada vez menos?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – Mientras el café está cada vez más de moda y se multiplican las cadenas de establecimientos que lo ofrecen, los productores del grano ganan por saco la mitad exacta de lo que obtenían hace treinta años. Eso me lo ha contado esta semana en GloboEconomía Roberto Vélez, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que agrupa a 560.000 familias cafeteras de los 25 millones que existen repartidas por todo el mundo.

Es una situación ciertamente paradójica: cuando una taza de café en París, Londres o Nueva York está más cara que nunca, "los productores sencillamente no cubren costes", me explicó Velez, ciertamente preocupado.

Las razones son diversas. Van desde la volatilidad del cambio climático –que afecta principalmente las zonas tropicales y deriva en que las cosechas sean cada vez mas impredecibles, ya sea por defecto o por exceso– hasta una productividad que en muchos casos es ampliamente mejorable.

Recientemente, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia tomó la iniciativa de crear un gran foro mundial estable, que defienda sus intereses en la creciente competitiva cadena de producción, distribución y comercialización del café. Están muy orgullosos del paso que han dado y creen que habrá frutos importantes.

Sin embargo, Vélez también señaló que el modelo no es como el de la OPEP. Es decir, no quieren una asociación de productores "enfrentada" al resto de piezas que integran la cadena de suministro que va de productor a consumidor. Plantean más bien una asociación que busque un diálogo abierto con todos los integrantes de la cadena, para racionalizar y estabilizar –en la medida de lo posible– el nivel y calidad de vida de esos 25 millones de familias cafeteras en todo el mundo, que inician el proceso necesario para que podamos tomarnos una taza de café en casa o en la cafetería de la esquina.

