Starbucks ahora permite quedarte en sus locales y hasta usar sus baños sin tener que comprar algo

(CNN) - Las tiendas de Starbucks ahora están abiertas para todos, no es necesario comprar algo.

La compañía informó este viernes a sus empleados en Estados Unidos que las personas pueden reunirse en sus cafés y patios, incluso si no compran bebidas, y que los baños de la tienda están disponibles para todos.

"Cualquier persona que ingrese a nuestros espacios, incluidos patios, cafeterías y baños, independientemente de si hace una compra, es considerada un cliente", dijo Starbucks en un correo electrónico a sus trabajadores.

El cambio de política se da tras el escándalo por la forma en que dos hombres negros fueron tratados en un Starbucks en Filadelfia, el mes pasado.

Uno de los hombres pidió usar el baño, pero un empleado le dijo que era solo para el uso de clientes. Cuando la pareja se sentó en la tienda sin pedir nada, el gerente llamó a la Policía, y los hombres fueron arrestados por allanamiento. No se presentaron cargos.

Starbucks se disculpó con los hombres tras el incidente e informó que cerrará 8.000 tiendas en Estados Unidos el 29 de mayo para capacitar a sus trabajadores contra los prejuicios raciales.

Los cambios de políticas de Starbucks sugieren un código de conducta para los visitantes de la tienda, que deben usar los espacios adecuadamente, ser considerados con los demás y actuar con responsabilidad.

También dicta un procedimiento para que los empleados traten con clientes que se comportan "de manera disruptiva". Este incluye orientación sobre cómo abordar a clientes problemáticos. Los empleados que son testigos de una situación que "presenta un peligro inmediato o una amenaza para la seguridad del socio o del cliente" aún tienen instrucciones de llamar al 911.

A principios de este mes, el presidente de Starbucks, Howard Schultz, hablando en el Atlantic Council en Washington, inició el cambio de política.

Dijo que la compañía solía tener una política "flexible" de solo permitir que usen el baño aquellos clientes que hayan pagado por un producto, y que la decisión final la tenía el gerente de cada tienda. Sin embargo, agregó que las tiendas cambiarían esta regla.

"No queremos convertirnos en un baño público, pero vamos a tomar la decisión correcta el 100% del tiempo y daremos acceso a las personas, porque no queremos que nadie en Starbucks sienta que no le estamos dando acceso al baño porque sea menos que alguien, queremos que sea más que alguien", dijo Schultz.

La vieja política y la decisión del gerente de la tienda de Filadelfia el mes pasado fueron "absolutamente erróneas en todos los sentidos", agregó Schultz.