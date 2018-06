Revolcón político en Italia: ¿riesgo controlado o algo más?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – Aunque los medios de comunicación a menudo tenemos la tentación de contemplar los escenarios que puedan resultar más espectaculares –o si prefieren la “mejor noticia de portada”–, cuando hablamos de economía eso se puede derivar con frecuencia en aseveraciones equivocadas. Es verdad que en el sector ocasionalmente hay crisis, pero el día a día suele ser bastante aburrido.

Y, justamente, estos últimos días de caos en la política italiana han llevado a algunos a hacer conjeturas sobre un crisis económica en el país, con salida del euro y todo lo que quieran añadir. Hasta “un nuevo Brexit”, han dicho algunos. Quizás suene exagerado, pero también es cierto que la italiana es la tercera mayor economía de la Unión Europea, así que sus problemas son siempre relevantes.

El revolcón político no es precisamente nuevo para los italianos. Y que este país salga de la Unión Europea tampoco es imposible, pero sí poco probable. De ese y de otros temas hemos hablado esta semana con Alejo Czerwonko, director de Estrategia de Inversión en UBS, en una edición mas del formato “GloboTemperatura”, en GloboEconomía.

Para Czerwonko, la actual situación política en Italia, es preocupante, pero con un “riesgo acotado”. Es decir que, al menos en este momento, no se ve como sistémico para la región. El Banco Central Europeo sigue comprando bonos, incluidos los de Italia.

Como decía en principio, de una forma coloquial, los italianos están lamentablemente muy acostrumbrados a lidiar con el caos político desde hace décadas. No le hace bien a su cada día más encogida economía, pero tampoco la destruye ni la paraliza.

De todo eso, de Europa, pero también de Asia, Estados Unidos y los más turbulentos mercados emergentes nos hemos ocupado en esta conversación con Czerwonko. Así nos hicimos una idea de cómo esta la “temperatura” de la economía global en este momento.

No te pierdas el programa este sábado a las 7 pm ET y el domingo a la 1:30 pm ET