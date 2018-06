¿Son los aviones sin ventanas el futuro de los viajes?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Los aviones sin ventanas serían geniales en un mundo ideal desde el punto de vista de la ingeniería. Sin embargo, no se usarán por varias razones, asegura un experto

(CNN) – ¿Podrías dormir en un avión sin ventanas?

Puede sonar como la pesadilla de un claustrofóbico, pero un nuevo diseño de la aerolínea Emirates, con sede en Dubai, planea eliminar las ventanas de los aviones.

En lugar de paisajes reales de las nubes y el cielo, los pasajeros mirarán por "ventanas virtuales", disfrutando de vistas proyectadas.

Ventanas al mundo

Las nuevas cabinas de Emirates, que la compañía llama "cambio de juego" en un comunicado, son suites privadas de primera clase, con puertas corredizas de piso a techo y características de alta tecnología.

Las "ventanas" emplean tecnología de cámara de fibra óptica en tiempo real para proporcionar vistas virtuales del mundo exterior.

Desde que se dieron a conocer los diseños, la elección de la aerolínea de abandonar las ventanas ha sido un tema de conversación en el mundo de la aviación.

No todos están convencidos con la idea de un avión sin ventanas.

"Algunos conceptos futuristas muestran aviones sin ventanas y, si bien puede haber algunos beneficios estructurales por deshacerse de las ventanas, también hay otra línea de pensamiento que dice lo contrario: tener algún punto de comunicación con el exterior mejora la experiencia del pasajero", dijo Victor Carlioz, cofundador del estudio de diseño con sede en California ACLA Studio, a CNN a principios de este año.

Saj Ahmad, analista jefe de StrategicAero Research, señala los problemas prácticos de un avión sin ventanas.

Los aviones sin ventanas serían geniales en un mundo ideal desde el punto de vista de la ingeniería. Sin embargo, no se usarán por una serie de razones, asegura el experto.

"Para empezar, en caso de una emergencia, el personal de cabina suele buscar puntos de referencia para coordinar las evacuaciones. Tener noción tanto visual como espacial es vital y en un avión sin ventanas, no existe, especialmente si hay una falla eléctrica, lo que significa que las ventanas "eléctricas" no funcionan y no se puede ver hacia afuera", explica.

Ahmad también coincide en las preocupaciones de Carlioz sobre la comodidad de los pasajeros.

"A los pasajeros simplemente les encanta la vista natural del exterior, y por muy buena que sea la tecnología, no se puede superar lo que se ve a simple vista", le dice a CNN.

Ahmad también asegura que un cambio a aviones sin ventanas implicaría nuevas regulaciones y pruebas.

"También hay problemas regulatorios: el nivel de cambio implicado ciertamente requerirá nuevas pruebas relacionadas con la redundancia del sistema, la evacuación, la extinción de incendios, así como la presurización y otros cambios de ingeniería", agrega.

Otros diseños de aviones futuristas van por el camino opuesto y abarcan ventanas más grandes.

El Dreamliner de Boeing, su diseño de más moderno, tiene grandes ventanas. Airbus también ha diseñado una cabina con paredes transparentes, presentada en el Salón Aeronáutico de París de 2011.

Embraer ha diseñado la cabina de Kyoto, diseñada para su avión Lineage 1000E, que cuenta con grandes ventanas panorámicas que corren a lo largo de la mayoría de las paredes laterales de la cabina.

También podría haber un cambio hacia los aviones sin piloto en el futuro, pero Ahmad también se muestra excéptico ante esa posibilidad: "La idea [de aviones sin ventanas] es posible, eso no significa que vaya a suceder", dice Ahmad. "Lo mismo se aplica a la tecnología de drones, pero eso no significa que mañana de repente veremos todos los aviones de carga volando sin pilotos".