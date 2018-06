Dennis Rodman está "considerando ir a Singapur" para la cumbre entre Trump y Kim... pero el presidente dice que no está invitado

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Trump respondió diciendo que la exestrella de la NBA no está invitada a las conversaciones

(CNN) - La exestrella de la NBA, Dennis Rodman, está "considerando ir a Singapur" para la próxima cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, dijo su agente a CNN.

Darren Prince dijo que pese a que está considerando hacer el viaje, "no se han hecho planes ni se han comprado vuelos aún".

El presidente Trump respondió a esto diciendo que Rodman no participará en sus conversaciones con Kim. "Él me gusta. Es un buen tipo. Pero no está invitado", dijo el presidente.

MIRA: Sí habrá cumbre entre Trump y Kim Jong Un

Trump se reunirá con el líder de Corea del Norte el 12 de junio. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, anunció el martes el lugar exacto de la reunión: el hotel Capella en la isla Sentosa de Singapur.

LEE: Este es el lujoso hotel donde se reunirán Trump y Kim en Singapur

Antes de la respuesta del presidente, un funcionario del Departamento de Estado dijo a CNN: "No haremos comentarios sobre un viaje privado de Dennis Rodman. Él no es un representante del Gobierno de Estados Unidos".

Rodman ha viajado a Corea del Norte en el pasado y parece haber entablado una amistad extraña con el líder de aquel país.