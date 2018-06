EE.UU. pide formalmente la extradición de alias 'Jesús Santrich' por narcotráfico

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – Estados Unidos acaba de pedir formalmente la extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias 'Jesús Santrich' y exlíder de la guerrilla desmovilizada de las FARC, por narcotráfico. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó este jueves que la embajada de EE.UU. en Bogotá radicó la solicitud formal de extradición contra "Santrich".

Este pedido, añadió la Cancillería, fue remitido al Ministerio de Justicia, a la Secretaría Judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Fiscalía General de la Nación.

'Santrich' fue capturado el pasado 9 de abril en Colombia por la Fiscalía y la Policía, debido a acusaciones relacionadas con narcotráfico. Una circular roja de la Interpol menciona que mínimo desde junio de 2017 y hasta abril de 2018, 'Santrich' "conspiró con otros para producir y distribuir aproximadamente 10.000 kilogramos de cocaína en Colombia para ser importada a Estados Unidos y otros lugares".

Después del arresto, el abogado defensor de 'Santrich', Gustavo Gallardo, señaló en un video publicado por la FARC que el exlíder entrará en huelga de hambre. "A él no lo van a doblegar, él tiene la moral en alto porque sabía que esto venía", señaló el abogado. También dijo que el proceso de paz es "fallido". En una entrevista posterior con un medio local, Gallardo indicó que no hay pruebas serias contra su cliente y que todo se trata de un "montaje judicial".

'Santrich' se encuentra recluido en la cárcel La Picota, a donde regresó el pasado 2 de junio, después de estar en el Episcopado de Colombia por razones humanitarias. El 27 de abril había sido trasladado a un hospital de Bogotá, en medio de la huelga de hambre que mantenía como protesta a su captura. Acción que suspendió de manera temporal el 19 de mayo, tras cumplir 41 días, como informó la afiliada de CNN Cablenoticias.

El presidente Juan Manuel Santos, quien hizo el anuncio de la detención en abril pasado, se refirió desde ese momento a la extradición. Explicó que si bien no la efectuará para delitos cometidos antes de la firma del acuerdo y con ocasión del conflicto, sí aclaró que "si cumplido el debido proceso –y con pruebas irrefutables— hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del Acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla, previo el concepto de la Corte Suprema".

Según dijo Santos en ese momento, el fiscal general Néstor Humberto Martínez le informó que "tiene pruebas contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Seusis Hernández conocido como 'Jesús Santrich', en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo".

Y añadió el mandatario en esa intervención que el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC sostiene que "quien cometa un delito después de la firma del acuerdo final será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos".

Por su parte, el fiscal Martínez indicó que la captura de 'Santrich' se dio en cumplimiento a una orden de captura emitida por la Interpol con circular roja, en Lyon, Francia. Dicha orden, que incluye a otras personas también por narcotráfico, "tiene como finalidad la extradición" de los mencionados, dijo el funcionario.

De acuerdo a lo que refirió Martínez, la orden se basó en una acusación formal del Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y tuvo en cuenta "copiosa prueba que da cuenta de los delitos de narcotráfico, de pruebas electrónicas, de pruebas documentales, de videos, que dan cuenta de intervención de todos estos sujetos en las actividades de narcotráfico".

Según la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en caso de que Santrich sea condenado, podría pagar una condena de mínimo 10 años de prisión y una condena máxima de cadena perpetua por cada cargo que se le acusa.

Alias Jesús Santrich fue miembro del Estado Mayor Central de las FARC y uno de los negociadores de dicha guerrilla en el proceso de paz de La Habana. Y se había lanzado para ser representante a la Cámara, y, al ser cabeza de lista de los candidatos de la FARC, iba a recibir una de las curules garantizadas para el nuevo partido como parte del acuerdo firmado con el Gobierno.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, movimiento político en el que derivó el grupo armado tras el proceso de paz con el gobierno, rechazó el arresto de 'Santrich' a través de su cuenta de Twitter. Citando al también líder de ese partido Luciano Marín Arango, conocido como alias Iván Márquez, señaló que la detención es un "montaje" y que es "el peor momento" que atraviesa "el proceso de paz".

Santrich también fue uno de los jefes del Bloque Caribe del entonces grupo armado. De hecho, añade la publicación, casi toda la actividad de él en las FARC estuvo ligado a estructuras de esa región –en las zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María y Córdoba– y de la parte nororiental del país, específicamente en la Serranía del Perijá.