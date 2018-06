Esta maestra pasó 45 años ayudando a niños con discapacidad. Después de morir les dejó un millón de dólares

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La exeducadora, que no tuvo hijos ni familia inmediata, amasó una pequeña fortuna

(CNN) - Genevieve Via Cava amaba enseñar y amaba a sus alumnos. Ahora, siete años después de su muerte, ellos están conociendo hasta qué punto.

La maestra en Dumont, Nueva Jersey, dedicó 45 años de su vida a ayudar a estudiantes con discapacidad. Tras su jubilación en 1990, Via Caba continuó visitando el distrito escolar en el que ella trabajó, revisando sus propias clases y a veces deteniéndose en el despacho del superintendente.

LEE: La historia de la maestra que escondió a 19 estudiantes en un armario durante la masacre de Florida

Via Caba murió en 2011. Y este abril los colegios públicos de Dumont recibieron algo que nunca esperaron: un cheque de su propiedad por valor de un millón de dólares.

La exeducadora, que no tuvo hijos ni familia inmediata, amasó una pequeña fortuna a través de sus excepcionales habilidades para ahorrar. Ella dejó la increíble donación en su testamento para financiar becas para estudiantes de educación especial que buscan educación postsecundaria.

El superintendente escolar, Emanuele Triggiano, califica el regalo de Via Cava como "una bendición". En sus visitas frecuentes, Via Cava había hablado a Triggiano sobre su pasión por sus estudiantes y cuánto le gustaba trabajar en Dumont.

"Un día ella me contó que había acumulado una importante cantidad de dinero y que planeaba donarla", dijo Triggiano, quien se mostró agradecido pero no pensó mucho sobre ello en ese momento.

Comenzando con los graduados de la escuela secundaria de la próxima primavera, habrá becas disponibles para uno o más estudiantes de educación especial que planean continuar su educación. El monto dependerá de la cantidad de intereses generados por el regalo de un millón de dólares, con un monto máximo de 25.000 dólares por estudiante.

MIRA: ¿Cómo apoyar a los maestros de EE.UU.? 5 pasos para mejorar la educación

"En el caso de que el fondo de becas crezca en la medida en que dos o más becas puedan estar disponibles, entonces podemos dárselo a estudiantes adicionales", dijo Triggiano.

El administrador de negocios del distrito escolar, Kevin Cartotto, dijo que estaba conmocionado por la donación. Agregó que Via Cava era una persona encantadora que parecía el tipo de persona que haría esta clase de grandes gestos. Cartotto dijo que este es el regalo más grande que ha visto en sus años con el distrito escolar.

Richard Jablonski, un amigo cercano y ejecutor del testamento de Via Cava, dijo que su familia pasó por un momento difícil durante la Gran Depresión, por lo que aprendió a ahorrar y ahorrar.

"Ella solía entrar en mi tienda e ir al estante del 70 % de descuento y eso es todo lo que compraba", recordó Jablonski. Dijo que Via Cava ni siquiera derrochó en los audífonos que necesitaba. Él solía ayudar a Via Cava a hacer recados y recordaba todas las veces que se habían encontrado con antiguos alumnos que querían detenerse y ponerse al día con su antigua maestra.

Jablonski dijo que Via Cava siempre hablaba de lo mucho que amaba su trabajo. Ahora, dijo, "su nombre será recordado para siempre, y con razón".

MIRA: Maestros marchan por reivindicaciones salariales en Argentina

Las escuelas públicas de Dumont sentirán el amor de Via Cava en los años venideros, pero no serán el único beneficiario de su generosidad. April Savoye, abogada de Via Cava, dijo que la difunta maestra también dejó 100.000 dólares a cinco organizaciones más, incluyendo el Refugio Animal Ramapo y el Ejército de Salvación.

"Como no tenía familia propia, ni siquiera muchos parientes no tan lejanos, tenía sentido que hiciera esta donación", escribió Savoye en un correo electrónico. "Me tomó un tiempo distribuir el dinero porque era una propiedad considerable y lleva tiempo lograr que el gobierno federal y el gobierno estatal aprueben y finalicen las declaraciones de impuestos sobre el patrimonio".