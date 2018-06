¿Es Rusia 2018 la última oportunidad para Messi y Ronaldo? Esta y otras preguntas del Mundial

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Lo más importante

Rusia 2018 podría ser la última oportunidad para zanjar la polémica sobre quién es el mejor del mundo entre Messi y Ronaldo

En el Mundial hay otras intrigas como los partidos de la muerte: Alemania vs. México, Portugal vs. España e Inglaterra vs. Bélgica

Varias jóvenes estrellas podrían sobresalir en este Mundial como Hirving Lozano, Ismaila Sarr y Dele Alli