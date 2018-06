CNN en Español presenta dos especiales de Showbiz, con la participación de Diego Boneta y Gianluca Viacchi

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Este sábado 16 de junio a partir de las las 9:00 p.m. (Miami), CNN en Español presentará los especiales de Showbiz, ‘El Ojo Crítico de Juan Carlos Arciniegas’ y ‘Mariela Entre Famosos’, a cargo de los periodistas Juan Carlos Arciniegas y María Encarnación, respectivamente.

El sábado 16 a las 9:00 p.m. (Miami), Juan Carlos Arciniegas, presentador del programa ‘El Ojo Crítico de Juan Carlos Arciniegas’, tiene una charla íntima con el actor y cantante mexicano, Diego Boneta, quien no sólo ha sorprendido a los fans, sino a la audiencia en general con su interpretación de Luis Miguel, mejor conocido como "El Sol", en la serie biográfica autorizada por el ícono mexicano que se transmite por distintas plataformas.

Boneta tuvo una preparación de un año para este papel, y no sólo se concentró en la transformación física y mental, sino que tuvo la oportunidad de descubrir lo qué se siente ser uno de los artistas más talentosos y misteriosos de la cultura pop, llevándolo a vivir una de sus mejores experiencias y retos a nivel personal y actoral. También se probó a sí mismo al grabar varios de los grandes éxitos como "Cuando calienta el sol", "La chica del bikini azul" y "La incondicional", sabiendo que significaba un gran desafío simular la voz de “El Sol”. Boneta se obligó a superar sus propios límites.

“Siempre he creído que por su buen dominio del inglés y además por una fisionomía que equivocadamente algunos suelen asignar solo a los actores anglos, la vida de Diego Boneta como actor en Hollywood era más fácil. Por ejemplo, en la película “Rock of Ages” demostró que podía interpretar con total credibilidad a un joven “gringo” de nombre Drew Boley. Sin embargo, en una charla muy íntima, Boneta me dejó saber cuán equivocado yo estaba y cómo esas mismas “ventajas”, han jugado en su contra durante su carrera de una década en Hollywood”, aseguró Arciniegas.

El joven actor que en esta ocasión encarna a "Luismi", sigue acumulando proyectos en su carrera que le permitirán seguir conquistando y consolidando su camino en la industria. Diego continuará sorprendiendo con futuras interpretaciones, una vez que diga adiós a este emblemático personaje que ha captado la atención del público. Incluso, medios internacionales de gran reconocimiento como The New York Times, señalaba que Diego Boneta está destinado a ser la próxima gran estrella mexicana de Hollywood con la serie, además de un papel en la próxima película de la saga “Terminator”, en la que comparte créditos con las estrellas de cine Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

Continuando con ‘Mariela entre famosos’, que se transmite a las 9:30 p.m. (Miami), la conductora presenta al excéntrico y multifacético multimillonario italiano Gianluca Vacchi, quien se convirtió en un fenómeno viral gracias a las redes sociales.

Además de ser un consolidado hombre de negocios, Gianluca Vacchi es modelo, DJ y todo un ícono aspiracional de estilo. Cuenta con más de once millones de seguidores en Instagram gracias a sus peculiares videos donde presume su excéntrico estilo de vida, su culto al cuerpo perfecto, su relación con guapas mujeres, su amistad con grandes personalidades como J. Balvin, Luis Fonsi, Steve Aoki, David Guetta, Zac Effron, entre otros, y por supuesto, sus característicos bailes que lo llevaron a la fama internacional.

En este especial, Vacchi hablará principalmente sobre su amistad con el cantante colombiano J Balvin, a quien considera como su hermano, de su interés en perfeccionar el idioma español, del significado de algunos de sus más de 100 tatuajes y algunas confesiones de su vida sentimental. Entre risas y muestras de simpatía, esta celebridad abrió las puertas de su residencia en Miami para una charla íntima y especial con la periodista Mariela Encarnación, quien también conoció los orígenes del italiano.

Showbiz, presenta dos especiales el próximo sábado 16 de junio:

‘El Ojo Crítico de Juan Carlos Arciniegas’ con el actor Diego Boneta

Estreno: Sábado 16 a las 9:00 p.m.

Repeticiones: Domingo 17 de junio a las 7:00 a.m. y 2:00p.m., el lunes 18 de junio a las 10:00 a.m. , y el sábado 23 a las 12:00p.m.

‘Mariela entre famosos’ con Gianluca Vacchi

Estreno: Sábado 16 a las 9:30 p.m.

Repeticiones: Domingo 17 de junio a las 7:30 a.m. y a las 2:30p.m; el lunes 18 de junio a las 10:30 a.m. y el sábado 23 de junio a las 12:30 p.m.

**Todos en horarios de Miami.

