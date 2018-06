Scott Gregory lanza un 92 en primera ronda del Abierto de EE.UU., la peor puntuación en 16 años

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(Bleacher Report) - La primera ronda del Abierto de Estados Unidos 2018 ha sido difícil para la mayoría de los golfistas, pero Scott Gregory sufrió más que nadie este jueves en el Shinnecock Hills Golf Club.

Gregory lanzó 92 golpes, la peor ronda del torneo en 16 años, según Bob Harig de ESPN.com. Felix Casas fue el último jugador en terminar con 90 golpes o más en el Abierto de Estados Unidos de 2002.

"Sabía que iba a ser difícil", dijo Gregory después de la ronda de 22 sobre el par en Southampton, Nueva York. "Hubo viento y jugué con viento antes, así que ese no era el problema. El problema era que no me presté atención a los detalles".

El golfista inglés terminó con solo tres pares, de lo contrario hubiese completado su tarjeta de puntuación con 10 bogeys, tres dobles bogeys y dos triples bogeys.

Si bien el golfista de 23 años clasificó al torneo a través de los seccionales, parece destinado a una salida anticipada. Gregory también se perdió el año pasado en el Abierto de Estados Unidos, su única aparición previa en el evento.

