Empleado de una compañía de buses dijo que los únicos que podían abordar el autobús debían ser estadounidenses

La compañía desmintió al pasajero, pero no lo sancionó

(CNN) - Un empleado de una compañía de buses en Maine les dijo a un grupo de pasajeros que tenían que ser ciudadanos estadounidenses para que pudieran subir a un autobús; esto luego de que un agente de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de Estados Unidos les preguntara sobre su nacionalidad.

El incidente, que ocurrió el Día de los Caídos en Bangor, fue captado en video con un celular y grabado por un hombre de Massachussets llamado Alec Larson. A él le preguntaron sobre su ciudadanía en la terminal de buses mientras él y su novia abordaban un autobús de la compañía Concord Coach Lines para un regreso a casa desde Boston.

Ellos vieron a dos agentes de la CBP fumando con dos empleados de Concord. Larson dijo ni él ni su novia pensaron en nada hasta que los agentes se pararon al lado de la puerta del bus.

Fue allí cuando Larson decidió empezar a grabar porque había escuchado sobre situaciones similares que ocurrieron en el pasado.

“Creo que anticipé por qué estaban ellos allí. Yo no quería causar una escena, o ponerle la cámara en la cara a alguien, solo quería documentar lo que estaba pasando”, le dijo a CNN.

“Los agentes empezaron a cuestionar a las personas sobre si eran ciudadanos estadounidenses. Muchos, incluyéndonos a mí y a mi novia, elegimos no responder la pregunta. El agente asintió y siguió caminando”.

Más adelante en el video, la novia de Larson le pregunta al empleado del bus, que ayudaba a subir el equipaje de los pasajeros al vehículo de transporte, si alguien tenía que ser estadounidense para tomar el autobús. “Sí”, replicó el hombre.

La compañía de buses responde

El empleado del bus, que no fue identificado, estaba equivocado cuando dijo eso, dijo un ejecutivo de Concord Coach Lines.

“Le hicieron una pregunta que nunca antes le habían hecho y se equivocó”, le dijo a CNN Benjamin Blunt, vicepresidente de Concord Coach Lines. “Él se siente mal por eso”, dijo Blunt sobre el empleado, a quien se negó a identificar, y quien no fue sancionado por la compañía de buses.

Concord no colabora con la CBP, dijo la línea de buses en un comunicado, y agregó que apoya “los derechos de nuestros pasajeros de negarse a contestar preguntas de la CBP. No tiene nada que ver con si los dejamos o no subir a los buses”.

Los agentes de la patrulla fronteriza pueden preguntarte si eres ciudadano estadounidense, pero, dependiendo de la situación, no tienes que responder esa pregunta, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés.

Una faja fronteriza de 160 kilómetros

Muchas personas se sorprenden por ver agentes de la Patrulla Fronteriza lejos de las fronteras con Canadá y México.

Pero agentes de la CBP trabajan en un área geográfica mucho más amplia. Según las regulaciones federales, la autoridad de búsqueda ampliada de la agencia para realizar controles de inmigración se extiende hacia cualquier lado entre una “distancia razonable” de unos 160 kilómetros desde las fronteras terrestres y costeras de Estados Unidos.

“Aunque la mayoría del trabajo de la Patrulla Fronteriza es llevado a cabo en el área fronteriza inmediata, los agentes tienen amplias autoridades policiales, incluyendo la potestad de interrogar individuos, hacer arrestos y tomar y considerar evidencia”, le dijo a CNN Stephanie Malin, portavoz de la CBP.

“Las acciones de cumplimiento de la ley lejos de la frontera están dentro de la jurisdicción de la Patrulla Fronteriza y representan apoyo directo de los esfuerzos inmediatos en la frontera y como medio para evitar que el contrabando y las organizaciones delictivas exploten los centros de transporte existentes para viajar al interior de Estados Unidos”.

La realización de controles migratorios en una zona de 160 kilómetros desde la frontera no es una práctica nueva, y el debate tampoco lo es. Pero cada vez ha tenido más atención ya que la administración del gobierno Trump ha aumentado la represión contra la inmigración ilegal.

Dos tercios de los Estados Unidos viven dentro de la llamada zona fronteriza de 160 kilómetros, que incluye a varios estados como Florida, Michigan, Maine y Hawai, según ACLU.

“Los funcionarios estaban dirigiéndose a personas de piel morena”

El video de Larson fue ampliamente compartido en redes sociales luego de que lo publicara la sede de ACLU en Nueva Hampshire. Allí, Gilles Bissonnette, director legal del grupo en ese estado, rechazó las acciones de los agentes.

Larson dijo que su novia le preguntó al empleado del bus si tenían que ser estadounidenses para subir al vehículo porque las preguntas del funcionario la hicieron enojar.

“Mi novia estaba enfadada. Pude ver algunas personas que estaban físicamente enojadas y esperaban qué iba a suceder, principalmente porque podríamos decir que ellos estaban dirigiéndose a personas de piel morena principalmente”, dijo Larson.

“Cuando subí al autobús, noté que la última persona en la fila había tenido que sacar su identificación. No estoy seguro si él respondió la pregunta sobre la ciudadanía, pero cuando regresó al bus, pude ver cuán frustrado estaba y lo escuché decir que se sentía afortunado de tener sus documentos con él”, puntualizó el testigo

- Catherine Shoichet de CNN contribuyó con este reporte.