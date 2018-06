Así de dura es la realidad en los países Centroamericanos de los que huyen las familias de inmigrantes

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) – La discusión sobre inmigración en Estados Unidos se ha centrado en los argumentos acerca de si los padres y niños que cruzan ilegalmente la frontera deben ser separados o no. Pero rara vez escuchamos cuán terrible es la vida en los países de origen de estos inmigrantes.

Un breve panorama sobre los lugares de los que están huyendo revela las pesadillas de las que intentan escapar.

Honduras

Ingreso nacional bruto, per cápita: 2.150 dólares.

Población viviendo en condiciones de pobreza: 60,9%

La vida en Honduras: siendo el segundo país más pobre de Centroamérica, Honduras “sufre de una distribución de ingresos extraordinariamente desigual” y de un desempleo desenfrenado, según The World Factbook de la CIA.

La violencia generalizada de las pandillas alimenta la inestabilidad y el sufrimiento. Los delincuentes han extorsionado a los hondureños para que paguen un “impuesto de guerra” si quieren sobrevivir y aquellos que no entregan el dinero suelen ser asesinados.

“No hay empleos, ni justicia ni leyes en Honduras”, sostuvo Karen Gallo de 32 años, quien intentó buscar el asilo en 2018 a través de una caravana de inmigrantes.

Algunos inmigrantes también son personas transgénero que resultaron víctimas de la persecución en Honduras. Nikolle Contreras relató que sufrió “discriminación por mi sexualidad, falta de trabajo, discriminación en mi propia familia por ser gay y, peor aún, por ser una personas transgénero”.

El Salvador

Ingreso nacional bruto, per cápita: 3.920 dólares.

Población por debajo de la línea de pobreza: 38,2%

La vida en El Salvador: este país se encuentra “cercado por una de las tasas de homicidio más altas en el mundo y por las bands criminales generalizadas”, sostiene el reporte de la CIA.

Una inmigrante de 38 años señaló que ella entiende que no todas las personas le darán la bienvenida en Estados Unidos. “Pero no tengo otra opción”, le dijo a CNN. “Si me quedó en El Salvador, me van a asesinar”.

Durante las últimas décadas, las duras condiciones económicas y los desastres naturales también han contribuido a que los salvadoreños huyan a Estados Unidos.

Guatemala

Ingreso nacional bruto, per cápita: 3.790 dólares.

Población por debajo de la línea de pobreza: 59,3%

La vida en Guatemala: casi la mitad de los niños guatemaltecos menores de cinco años sufren de desnutrición crónica: “una de las tasas de desnutrición más altas en el mundo”, señaló el The World Factbook de la CIA.

“Los guatemaltecos tienen un historial de emigrar legal e ilegalmente a México, Estados Unidos y Canadá debido a la falta de oportunidades económicas, la inestabilidad política y los desastres naturales”.

Más de la mitad del país vive en la pobreza y el 23% en condiciones de extrema pobreza, lo que significa que esas personas sobreviven con menos de 1,25 dólares al día.

Leyla Santiago y Khushbu Shah, los dos de CNN, contribuyeron a este informe.