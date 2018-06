5 preguntas sobre la eliminación de Perú de Rusia 2018

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - La selección peruana fue la última en clasificar a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Paolo Guerrero, su capitán, fue el último en confirmar su presencia en el torneo. Un resultado positivo en una prueba de dopaje casi lo deja afuera. Tras asegurar que el metabolito ilegal por el que lo señalaban entró a su cuerpo de forma accidental, la última instancia posible (el Tribunal Federal de Suiza) suspendió su sanción y pudo ser convocado a Rusia 2018.

Miles de peruanos llegaron a Saransk y Ekaterimburgo para ver a su selección romper con la maldición de 36 años sin estar en un Mundial.

Pese a estos capítulos que mezclaron tensión y emoción, la historia mundialista de Perú selló su destino este jueves tras perder 1-0 ante Francia. Si bien le queda un partido ante Australia, el martes de la próxima semana, con este resultado el equipo sudamericano quedó eliminado.

Ya con fecha de regreso a Perú, surgen algunas preguntas sobre esta selección sudamericana, su partido ante Francia, su rendimiento en Rusia 2018 y lo que debe venir luego de la fiebre mundialista. Buscamos respuestas para estas cinco.

1. ¿Fue el gol de Francia culpa de Paolo Guerrero?

Es un hecho concreto: el gol con el que Perú perdió ante Francia, en su segundo partido en Rusia 2018, y que lo dejó fuera del torneo, surgió de los pies de Paolo Guerrero. No es que el delantero, capitán de La Blanquirroja, haya anotado un autogol, no. La jugada del tanto de Kylian Mbappé empezó en el mediocampo.

En aquella parte de la cancha, Paolo Guerrero intentó dar una vuelta de 360 grados con el balón entre los pies, pero su deseo se frustró. El resto es historia: Paul Pogba le quita la pelota, se la pasa a su compañero Olivier Giroud, este se la manda a Mbappé, quien dispara y el arquero peruano Gallese no puede hacer nada. Gol de Francia, que sigue como uno de los candidatos a ser campeón.

"Sí, fue un error grave de Paolo", dice David Hidalgo, periodista peruano del diario El Comercio. "Lo que hizo con la pelota no se debe hacer nunca: en esa zona, lo más probable es que te caigan los volantes de segunda línea y eso fue lo que pasó", agrega desde Ekaterimburgo, donde se jugó el Perú vs. Francia. "Debió pasar el balón a uno de sus compañeros ni bien lo recibió", reflexiona.

Con esto, Paolo Guerrero, cuya llegada a Rusia 2018 se definió en un tribunal suizo tras idas y venidas en un caso de supuesto dopaje, pasó de héroe a villano. Así lo han visto muchos de los que siguieron el torneo. Sin embargo, en Perú, y los seguidores peruanos, se lo perdonan: han priorizado el esfuerzo colectivo y la mayoría de opiniones son de respaldo al equipo de Ricardo Gareca.

2. ¿Puede calificarse de mediocre la campaña de Perú?

Gonzalo Valencia, periodista del diario Trome, responde a esta pregunta con un no rotundo. "Tenemos a un equipo consolidado, que sigue una idea de juego constante, pensada y defendida desde un inicio", agrega. "Que no suene a mal perdedor, sino todo lo contrario: la selección regresará temprano a Perú por dos errores específicos en defensa y, claro, por la debilidad en el ataque", indica.

"Mediocre es una palabra muy dura y no encaja ahora", sostiene Angelo Torres, periodista del diario peruano La República. "Debemos fijarnos en la forma de juego de la selección, no en los resultados: Perú ha competido, ha tenido ocasiones de gol, con Francia estuvo casi todo un tiempo en cancha contraria", recuerda. "Con esto ni siquiera podemos decir que el rendimiento ha sido deficiente, le ha faltado eficacia, eso sí", agrega.

En tanto, David Hidalgo coincide con sus colegas. "Si se cree eso, se olvida un gran detalle: Perú es uno de los equipos novatos en la Copa", dice por su parte Hidalgo. No obstante, el periodista peruano asegura que lo que le ha dejado la primera participación mundialista de su país en 36 años ha sido es la sensación de que dejará Rusia antes de lo merecido.

3. ¿Cuáles son las principales razones de las derrotas de Perú?

Si la selección peruana atrajo miradas por su juego, como señalan muchas personas, también acaparó la atención por su falta de gol (no ha anotado hasta ahora y falló varias posibilidades, un penal incluido). David Hidalgo opta por personalizar esta falencia de Perú que le terminó costando la temprana eliminación. "Si se podría decir, hubo 'culpables directos' en momentos claves", refiere y empieza: "Christian Cueva, por el penal fallado en el partido ante Dinamarca, por ejemplo, y Paolo Guerrero ante Francia, al fallar un gol casi hecho y cuando le quitan el balón en el mediocampo", detalla.

"No minimicemos el grupo que le tocó a Perú, es uno de los más complicados del Mundial: Francia es candidato a ganarla, Dinamarca ganó en lo físico y, al igual que Australia, siempre dan buenos partidos en estos torneos", agrega Torres por su parte.

Gonzalo Valencia, en tanto, recuerda que Perú carece de jugadores de nivel similar al de los que vimos en Rusia 2018. "No hay variantes ofensivas, tienes a Guerrero, Farfán, Carrillo y uno que otro más... luego, los que vienen están muy lejos de ellos en rendimiento, así que a Gareca le resultaba difícil probar otras opciones", afirma. "Y recordemos la inexperiencia, hay pocos jugadores que cuentan en experiencias en grandes torneos", complementa.

4. ¿Por qué los peruanos celebran pese a la eliminación?

No exageramos. Tras el final del partido ante Francia, quienes acudieron a una de las varias pantallas gigantes puestas en las calles de Lima celebraban, bailaban y agradecían al equipo de Ricardo Gareca. La fiesta siguió pese a la eliminación y eso no acaba siendo un absurdo, aunque lo parezca a primera vista.

"Los peruanos están identificados con el sueño cumplido, un sueño que por años y hasta hace poco era una pesadilla, y se reconoce el esfuerzo del equipo", sostiene Valencia. "También hay algo que el peruano celebra y admira mucho: el perfil bajo del equipo en general, la priorización del trabajo sobre las palabras y el triunfalismo", agrega.

A esta historia se suma el caso de dopaje de Paolo Guerrero, el jugador asegura que fue accidental, toda una novela judicial cuyo fallo fue definido en tribunales suizos. "Esto le dio un matiz de heroismo a la campaña liderada por Ricardo Gareca", recuerda Valencia.

"La gente, los hinchas peruanos, está premiando el esfuerzo colectivo, nadie es capaz de dudar de eso, de que los futbolistas peruanos hicieron un buen juego y entregaron todo lo que tenían", indica David Hidalgo. "Perú compitió y estuvo a la altura, eso no se puede negar", asegura.

5. ¿Debe quedarse Ricardo Gareca?

En una encuesta de IPSOS, dada a conocer en octubre de 2017, el trabajo de Ricardo Gareca frente a La Blanquirroja era aprobada por el 98% de peruanos. Poco después de acabado el Perú vs. Francia, pese a la derrota el hashtag Gracias Gareca era uno de los más populares en Twitter. ¿Debe seguir?

"Sin duda alguna", dice Gonzalo Valencia. "Por supuesto", responde David Hidalgo. "Sí o sí", Angelo Torres. La opinión en unánime. Los tres periodistas consultados atribuyen a Gareca el cambio de mentalidad que han experimentado los futbolistas peruanos, alejándolos del derrotismo y acercándolos a la confianza en sus capacidades.

Asimismo, coinciden en que hay jugadores jóvenes que pueden tomar la posta de los futbolistas que ya juegan sus últimos años en la selección peruana, como Guerrero Farfán (ya superan los 33 años). "Eso se puede consolidar si se sigue el proceso", dice Valencia.

"Lo que temo es que ahora otros equipos lo busquen, el peligro más grande es que Argentina lo llame, les ha ido mal en el Mundial y no me imagino a Gareca diciendo que no a Argentina", confiesa Torres. Las próximas semanas o meses serían decisivos.