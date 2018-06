Kanye West dice que consideró el suicidio y comparte qué le ayudó

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

"Escucho a Trump hablar y me gusta, me gusta cómo suena", agregó

"Oh, sí, he pensado en suicidarme todo el tiempo. Siempre es una opción", dijo Kanye West

(CNN) - Kanye West quiere que sepas que él no dijo lo que crees que dijo.

En una entrevista con The New York Times publicada este lunes, West dijo que la gente no entendía lo que realmente quería decir con su ahora famoso comentario sobre la esclavitud.

"Dije que la idea de sentarse en algo durante 400 años suena, suena, como una elección para mí, nunca dije que fuera una elección", dijo West. "Nunca dije que la esclavitud en sí misma, ni ser encadenado, era una elección".

Kanye West habló con The New York Times durante tres días a principios de este mes mientras estaba en Wyoming, un estado que ha visitado con frecuencia desde el año pasado y donde trabajó y estrenó en su nuevo álbum "Ye".

Aquí hay más de lo que West compartió en la entrevista:

Kanye West ha considerado el suicidio

El álbum se abre con el single "I Thought About Killing You".

Algunos fanáticos se han preguntado si West quería decir que quería acabar con su actual imagen pública o consigo mismo. Él dijo que lo consideró.

"Oh, sí, he pensado en suicidarme todo el tiempo. Siempre es una opción", dijo West. "Como Louis CK dijo: hojeo el manual. Sopeso todas las opciones".

West parece estar en un lugar mejor ahora: "Solo estoy teniendo esta epifanía ahora, porque no lo hice, pero lo pensé todo el tiempo.

Kim Kardashian convocó a Tony Robbins para ayudarle

Kanye West dijo que su esposa, Kim Kardashian West, contrató al motivador Tony Robbins para hablar con él después de toda la conmoción, que incluyó el comportamiento errático del músico y una hospitalización.

"Podía mirarme y no sé por qué mencionó el suicidio, pero podía decir que estaba muy mal", dijo West. "Realmente medicado, los hombros caídos, y mi confianza desaparecida, que es la raíz de mi superpotencia, porque si realmente tienes confianza en ti mismo, nadie puede decirte nada", agregó.

Robbins instruyó a West para que adoptara una actitud de guerrero y gritara.

"Estaba tan cohibido con la niñera y el ama de llaves que no quería que me escucharan gritar en la sala de estar", dijo Kanye West. "Es una metáfora de algo para la existencia de las personas llamadas acomodadas que no son realmente acomodadas: ni siquiera gritarán en su propia casa", dijo.

Pero gritó y eso ayudó, según West.

Kanye West no está de acuerdo del todo con Trump, pero...

El apoyo de West a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, enoja a varios de sus admiradores.

Desde llevar el sombrero de "Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande" hasta decir que ambos comparten "energía del dragón", West no se ha negado a vincularse con Trump.

Y aunque dijo que no está de acuerdo con todas las políticas de Trump, West dijo que está decidido a tener su propia opinión y que no siente la presión de hablar en nombre de los negros en general.

"Escucho a Trump hablar y me gusta, me gusta como suena, sabiendo que hay personas que me quieren y que no les gusta", refirió.

West usó más de una analogía infantil en la entrevista.

"Tenemos que ser capaces de estar en situaciones en las que puedes ser irresponsable", dijo. "Ese es uno de los grandes privilegios de un artista. Un artista debería ser irresponsable de alguna manera: como un niño de 3 años".

Se preguntó si Kim Kardashian lo dejaría

La canción "Would not Leave" en el álbum "Ye" habla de lo tenso que pudo haber sido el matrimonio Kardashian-West después de la controversia sobre el comentario sobre la esclavitud de TMZ.

Le dijo a The New York Times que eso le generó preocupación.

"Tras lo de TMZ hubo un momento en el que me sentí, tal vez una semana después, sentí que los niveles de energía eran bajos, y llamé a diferentes miembros de la familia y preguntaba: '¿Kim está pensando dejarme después de lo de TMZ? '", dijo. "Así que esa fue una conversación real", detalló.