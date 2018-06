Las peripecias de los argentinos que quieren llegar a Alaska en camioneta: les robaron el vehículo, se los devolvieron y ahora están varados en Perú

PERÚ!!! 🇵🇪🇵🇪->> Hoy, Sí, HOY, 23 DE JUNIO DE 2018, CUMPLIMOS 7 MESES DE VIAJE. 7 Meses de haber tomado la decisión más importante, jugada y FELIZ de nuestra vida. Nada cambia eso, nada. La mejor inversión de nuestra vida. . • Justo hoy, nos robaron este sueño. O eso intentan. Necesitamos que nuestra van aparezca..no es una "movilidad"..es NUESTRA CASA, y es nuestra casa que construimos gracias a nuestros amigos y nuestras familias..ellos nos ayudaron a cumplir este sueño, cuando otra vez nos quisieron arrancar nuestra felicidad. . Pero llegamos hasta acá y no nos vamos a ir tan fácil..toda difusión, contacto, etc ayudan, QUEREMOS ENCONTRAR NUESTRO HOGAR RODANTE POR FAVOR!! 🚐🍃💪. . P.D: Perú es un país hermoso, lo amamos desde el primer día..su gente, sus paisajes, su comida. Esto no cambia en nada eso.😊

A post shared by – A P A C H E T A – (@apachetavan) on Jun 23, 2018 at 7:53pm PDT