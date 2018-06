¿Qué hacer cuando tu pareja tiene una amistad en la que coquetea?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Tener fantasías sexuales con alguien no significa que no puedas ser "solo amigos"

(CNN) - Se llaman "microinfidelidades": los pequeños y aparentemente inofensivos actos de coqueteo que no necesariamente califican como infidelidad, pero que tu pareja podría ver con desagrado.



Muchos de nosotros hemos experimentado relaciones de coqueteo con amigos y nunca tomamos alguna acción sexual sobre ellas. ¿Son estas amistades signos de infidelidad? ¿Deberías preocuparte si su pareja se siente atraída por otra persona? ¿O podría un flirteo inofensivo realmente ser bueno para tu relación?

Reconoce los beneficios

El coqueteo es normal, dice la terapeuta sexual Tammy Nelson. "¿Por qué cerrar tus sentimientos naturales de atracción por alguien solo porque estás en una relación monógama con alguien más?" ella preguntó. "Puede que estés casado, pero no estás muerto".

Una amistad coqueta podría ayudar a alimentar las llamas de tu relación, pero depende de la pareja. "En algunos casos, coquetear fuera de la relación mejora la relación primaria, y en otros casos, absorbe la energía de la relación primaria", explicó la terapeuta matrimonial y familiar Nicolle Zapien. La clave es conocer a tu pareja y comunicarte sobre la amistad antes de que se convierta en un problema en tu relación.

Comprende las motivaciones

A veces, las amistades coquetas son divertidas y entretenidas, y cada persona sabe que la relación nunca irá más allá, dijo la terapeuta sexual Holly Richmond.

"A la gente le gusta sentirse querida, sentirse deseada y tener un amigo coqueto puede provocar esas emociones", explicó. "Animo a los clientes a preguntarse: '¿Me comportaría de esta manera si mi compañero estuviera aquí?' y '¿Cómo me sentiría si viese a mi compañero comportarse así?' Esto requiere autoconciencia, honestidad y empatía para la posición de su pareja ".

Establecer límites

Tener fantasías sexuales con alguien no significa que no puedas ser "solo amigos", dijo Nelson. De hecho, la mayoría de nosotros tenemos fantasías sexuales con personas que no son nuestras parejas. "Pero algunos coqueteos pueden cambiar la forma de pensar de una persona", agregó. "Enviar fotos, ser sexualmente explícito, estas son todas las cosas que no le gustaría que hiciera su pareja, entonces, ¿por qué las está haciendo?"

Puede tomar medidas para mantener una amistad coqueta sin cruzar la línea. "Mantenga las conversaciones alejadas de los temas íntimos o románticos. No haga ningún comentario sobre la apariencia ni dé cumplidos excesivos, y mantenga un paso adicional de distancia física en las conversaciones cara a cara", aconsejó el sexólogo Peter Kanaris.

Si tu pareja todavía se siente amenazada por tus interacciones con otra persona, es tu responsabilidad eliminar la amenaza. "Tienes que preguntarte a ti mismo, '¿Qué es más importante: la emoción que obtengo al coquetear o mi relación principal?'", dice la terapeuta sexual Deborah Fox. "Si la respuesta es 'la emoción', entonces pondrás en riesgo tu relación".

Ten en cuenta que Internet no es menos amenaza para tu relación que el coqueteo en persona. "De alguna manera, la tecnología es más peligrosa", dijo Zapien. "La gente dice cosas que nunca dirían cara a cara, y las relaciones en línea tienen la capacidad de acercarse o muy sexual muy rápido sin el beneficio de señales faciales".

Habla al respecto

Es completamente justo pedirle a tu pareja que limite el contacto o cambie la naturaleza de una amistad coqueta, pero debes tener cuidado con la forma en que planteas el tema. "Si no te sientes cómodo con una relación que su pareja tiene con otra persona, comunicarla es un primer paso importante", dijo la terapeuta sexual Rachel Needle.

"Dedica tiempo por tu cuenta para tratar de comprender por qué te sientes incómodo con la relación".

La consejera de salud mental con licencia Kristie Overstreet sugiere asegurarse de "no estar siendo impulsivo o irracional en tu solicitud. Si la relación te molesta y está afectando tu conexión con su pareja, solicita que cambie. Si su pareja minimiza lo que estás sintiendo o solicitando, entonces necesitas tener una conversación con ellos acerca de tus necesidades en la relación".

Una forma de provocar una discusión es siendo curioso en vez de acusador. "Puedes probar un guión como, 'Tengo curiosidad acerca de tu relación con tu amigo/a ____. Me parece coqueto, como te comportas, quizás quieras ser más que amigos. ¿Te parece diferente a tus otras amistades?'", afirma Richmond. "Con suerte, esto mantendrá a tu pareja fuera de la defensiva y capaz de responder de una manera que se sienta respetuosa e informativa".

Lo que es preocupante para algunas parejas puede parecer intrascendente o incluso divertido para los demás. Solo tú y tu pareja pueden determinar, juntos, qué es aceptable para ustedes en términos de flirteo. Así que mantén las líneas de comunicación abiertas.