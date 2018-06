Los surcoreanos ya no tendrán que ir a la cárcel si no prestan servicio militar obligatorio

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Una Corte ordenó al Gobierno y al Parlamento plantear otras opciones no militares para los objetores de conciencia

Los jóvenes surcoreanos que no presten servicio militar obligatorio son enviados a prisión

(CNN) - Corea del Sur encarcela más objetores de conciencia que cualquier otro país, pero esto podría estar a punto de cambiar.



Todos los hombres surcoreanos entre 18 y 35 años deben prestar el servicio militar obligatorio, pero la Corte Constitucional del país ordenó este jueves que el gobierno debe proporcionar roles civiles alternativos para aquellos que se rehusen a tomar las armas debido a razones religiosas o políticas.

“El Estado ya no puede retrasar la resolución de este problema”, dijo la corte en un veredicto de 6 votos contra 3, en el que encontró que el artículo 5 de la Ley de Servicio Militar del país era inconstitucional porque no ofrece opciones no militares.

La decisión le da al gobierno y al Parlamento hasta finales de 2019 para revisar esta ley.

Corea del Sur encarcela a más objetores de conciencia que el resto del mundo combinado, según Amnistía Internacional, con cientos de prisioneros cada año, muchos de ellos Testigos de Jehová, que se rehusan a prestar servicio debido a sus creencias religiosas.

Más de 230 objetores de conciencia están actualmente en prisión, dice AI. La mayoría reciben penas de unos 18 meses, pero pueden enfrentar toda una vida de discriminación una vez son liberados.

En un comunicado después del fallo, Hiroka Shoji, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia oriental, dijo que la decisión “envía un claro mensaje de que la objeción de conciencia al servicio militar es un derecho humano”.

“La objeción de conciencia no es un crimen y urgimos al gobierno a ir más allá. A todos los objetores de conciencia se les debe limpiar sus registros criminales y aquellos hombres jóvenes que permanecen en prisión deben ser liberados inmediata e incondicionalmente”, dijo Shoji.

Servicio militar obligatorio

Bajo la actual ley de Corea del Sur, todos los hombres entre 18 y 35 años deben prestar de manera obligatoria al menos 21 meses de servicio militar. El Ministerio de Defensa prometió reducir el periodo a 18 meses de servicio para 2020.

La ley ha descarrilado las carreras de muchos de los grandes deportistas del país y artistas de K-Pop, como el caso de Big Band, una banda de chicos muy popular que tuvo que hacer un descanso recientemente para que sus miembros puedan prestar servicio militar.

Muchos miembros de la selección nacional de fútbol de Corea del Sur, que esta semana vencieron a Alemania en la Copa Mundial de Fútbol, también se verían obligados a unirse al ejército, aunque se han presentado múltiples peticiones en la página de la Casa Azul pidiéndole al presidente Moon Jae-in que ordene una exención oficial para los futbolistas.

Aquellos que no tienen la oportunidad de tener un perdón presidencial han tomado medidas más drásticas: muchos hombres jóvenes intencionalmente ganan o pierden peso, fingen enfermedades mentales, llenan sus cuerpos de tatuajes, o se lesionan a sí mismos para obtener una exención, según la agencia de noticias de Corea Yonhap.

Las inspecciones médicas sorpresivas pueden ser ordenadas para cualquier sospechoso que esté modificando su peso, y aquellos que son hallados culpables de evitar el servicio militar pueden enfrentar repercusiones legales.

En el pasado ha habido una tremenda crítica pública de aquellos, como los hijos de funcionarios del gobierno, que logran encontrar lagunas para evitar el servicio militar.

Yoo Seung-jun, un muy famoso cantante de los años 90, tuvo que dejar su carrera en Corea del Sur luego de ser acusado de evadir el servicio militar al volverse ciudadano estadounidense. El cantante aún no tiene permiso de entrar al país.