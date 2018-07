Argentina: Condenan a Nahir Galarza, acusada de asesinar a su novio, a cadena perpetua

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Nahir Galarza, la joven argentina acusada de asesinar a su novio, fue condenada a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado, así lo resolvieron por unanimidad los jueces del tribunal de Gualeguaychú en Argentina.



Familiares de Fernando Pastorizzo, el novio de Galarza, celebraron la sentencia. Grupos de activistas también festejaron la condena en las afueras de los tribunales.

La defensa de Nahir adelantó que apelaran la decisión.

Estas son las claves para entender el caso:

El asesinato

Según consta en el expediente, Fernando Pastorizzo de 20 años y Nahir Galarza, de 19, eran novios. Circulaban en moto en Gualeguaychú en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, cuando Fernando recibe un disparo por la espalda, cae de la moto boca arriba y recibe un tiro más en el tórax. Minutos después, un conductor de taxi-remís, Roberto Correa, llama a una ambulancia pidiendo auxilio según declaró a la policía.

Cambios en la declaración de Galarza

La posición de Nahir ante lo sucedido tuvo tres modificaciones. En la mañana del día 29, cuando una comisión policial comunica a la mamá de Fernando la muerte del joven, esta llama a Nahir delante de los funcionarios y le pregunta por su hijo. Nahir responde que lo vio horas antes y que no sabe más. Esa mañana publica en Facebook una foto de ambos en tiempos felices y la leyenda de que nunca lo olvidaría. Por la noche, acompañada por un abogado, se presenta ante la Policía, entrega un arma y reconoce haberlo matado, según consta en el expediente. Durante su primera confesión ante el fiscal, ella muestra cómo cargar el arma y declara que luego de matarlo, caminó hacia su casa y se acostó. El 16 de enero, solicita ampliar su indagatoria y declara que fue un accidente y que el arma se le disparó involuntariamente.

La pistola

Una Browning 9 milímetros semi-automática. Según el informe oficial de la causa, pertenece a Marcelo Galarza, oficial Principal de la Policía de Gualeguaychú, padre de Nahir, y es su arma reglamentaria. La noche del 28 de diciembre, el arma estaba sobre la refrigeradora de la casa de Nahir. La joven sostiene que Fernando llevaba la pistola y que ella se la sacó mientras iban en la moto.

Vínculo enfermizo

Amigos y familiares de ambos llenaron durante las semanas siguientes al hecho las redes sociales con relatos, mensajes y capturas de pantalla que mostraban detalles de una relación nociva entre ellos, con maltrato de ambas partes. Amigos del joven, hoy citados como testigos, refirieron que les había manifestado en los días de Navidad que dejaría a Nahir definitivamente, situación a la que la joven se resistiría. El 25 de diciembre, la pareja protagonizó una pelea ruidosa en la puerta de "Bikini", un local bailable, según confirmó el fiscal de la causa.

La defensa

Los abogados de Nahir basaban su defensa en demostrar que, por el contrario, la joven era víctima de violencia de género por parte de Fernando, que no eran ya una pareja (por lo cual no habría agravante de vínculo y Nahir podría salvarse de la prisión perpetua) y que fue un accidente (por lo cual no habría alevosía).