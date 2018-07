El puertorriqueño Javier Culson anuncia su retiro de las pistas de atletismo

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El atleta puertorriqueño Javier Culson, ganador de medalla de bronce en la prueba de los 400 metros con vallas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y medallista de plata en dos Campeonatos Mundiales de Atletismo, anunció este jueves su retiro.

Culson estaba previsto para representar a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 a celebrarse en Barranquilla, Colombia.

Lee aquí el comunicado oficial del Comité Olímpico que detalla los logros de Culson

Culson posee el récord de Puerto Rico en los 400 metros con vallas con tiempo de 47,72, establecido en 2010 en el Ponce Grand Prix. En 2012 ganó la Liga Diamante de Atletismo. El anuncio lo hizo en las instalaciones del Comité Olímpico de Puerto Rico, en San Juan y acompañado de su entrenador, Héctor Amill y varios líderes del Movimiento Olímpico.

El atleta leyó una carta de tres páginas en la que expuso su carrera deportiva y explicó las razones de su retiro.

“Han sido muchos años de sacrificios y duro trabajo en mi cuerpo, mañanas en los gimnasios y tardes en las pistas. He trabajado duro en mis entrenamientos con muchas ansias y deseos de seguir representando a mi isla como siempre lo he hecho, pero llegó el momento de hacer una transición en mi vida”, leyó.

“Me enfocaré en dedicarle tiempo de calidad a mi familia, en mis planes futuros y en aportarle positivamente al país desde otra perspectiva. Gracias nuevamente a todos los que una manera u otra han sido parte de mis éxitos en especial a mi bello Puerto Rico por el apoyo incondicional en todos estos años”, cerró Culson.

Luego de recibir un aplauso por parte de los presentes, su entrenador Amill expresó como fue el momento de notificarle las razones por las cuales debía retirarse.

“Este año nosotros hemos tratado todo posible para que Javier volviera a correr a su nivel. Se buscó un entrenador de pesa, porque siempre lo criticaban porque supuestamente no le daba. Le metimos mano a eso. Trabajamos por la tarde como siempre. Veía que trabajamos y trabajamos y no funciona. Como yo, que lo quiero tanto a él, le voy a decir Javier… hay que retirarlo. No podemos más”, indicó.