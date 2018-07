Ellos son los niños y su entrenador atrapados en la cueva en Tailandia

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

No está claro aún quienes son los niños que lograron salir de la cueva y quienes se encuentran todavía dentro

(CNN) - Al menos cuatro de los 12 niños que se encuentran atrapados en una cueva en Tailandia desde hace dos semanas fueron rescatados el domingo.

Especial: Los niños atrapados en cueva de Tailandia

Su entrenador de fútbol permanece entro de la cueva con el resto de los menores mientras los rescatistas definen un plan para sacar a los que faltan.

No está claro aún quienes son los niños que lograron salir de la cueva y quienes se encuentran todavía dentro.

Los menores pertenecen a varias escuelas de la provincia de Chiang Rai en el norte de Tailandia. En los días posteriores a su difícil situación han surgido algunos detalles sobre sus edades, sus platillos favoritos y sus equipos de fútbol.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

Peerapat Sompeangjai, 16 años

Peerapat Sompeangjai cumplió 16 años el día que el grupo desapareció, el 23 de junio.

El domingo, Phanphatsa, su hermana de 17 años, le dijo a CNN que prometía prepararle a su hermano otro pastel de cumpleaños – y todos sus platillos favoritos – cuando volviera a casa.

Ella dijo que sus padres habían dormido fuera de la cueva todas las noches desde la desaparición.

Ponchai Khamluang, 16 años

Ponchai Khamluang va a la escuela Ban Pa Yang.

Pipat Bhodi, 15 años

Pipat Bhodi, estudiante de la escuela Ban San Sai, también cumplió años el 23 de junio, día de la desaparición.

Prajak Sutham, 15 años

El alumno de octavo grado de la escuela Mae Sai Prasitsart cumplió 15 años el 1 de julio, atrapado en la cueva.

Su tía, Salisa Promjak, dijo a CNN antes del rescate: "Es como si estuviera contando cada segundo. Quiero ver su rostro, quiero ver cómo sale, cómo lo encuentran. Estoy muy feliz".

La abuela del niño, Kiawkham Chantaphoon, añadió: "La abuela te ama más que a nada en el mundo. Te extraño tanto. Agradezco a todos los países, a todas las personas que ayudan a sacar a los niños.

"Es como un milagro", dijo.

Ardoon Sam-aon, 14 años

Ardoon Sam-aon es un estudiante de octavo grado en la escuela Ban Wiang Phan.

Akarat Wongsukchan, 14 años

Akarat Wongsukchan estudia en la escuela Darunratwitthaya.

Natthawut Takumsong, 14 años

Natthawut Takumsong es estudiante de octavo grado en la escuela Mae Sai Prasitsart. Su familia le dijo a CNN el domingo que estaba orando por su seguro retorno, y que lo primero que harán cuando él salga es organizarle una fiesta de cumpleaños.

Panumas Saeng-Dee, 13 años

Panumas Saeng-Dee también estudia en la escuela Mae Sai Prasitsart.

Duangphet Promthep, 13 años

Duangphet Promthep también es estudiante de la escuela Mae Sai Prasitsart.

Somjai Jaiwong, 13 años

Somjai Jaiwong es alumno de la escuela Mae Sai Prasitsart.

Mongkol Boonpiam, 13 años

Mongkol Boonpiam es estudiante de séptimo grado en la escuela Ban Pa Muat.

Chanin Viboonrungruang, 11 años

El más joven del grupo es Chanin Viboonrungruang, quien estudia el último año de primaria en la escuela Anubanmaesai en Mae Sai.

Akkapol Chanthawong, 25 años, entrenador

Antes del inicio del rescate, el entrenador, también conocido como Eak, envió una carta a los padres de los niños disculpándose por la situación.

"Queridos padres:

Todos los niños están bien. Hay personas que los están cuidando muy bien. Prometo que cuidaré a los niños lo mejor que pueda. Gracias por su apoyo. Lo lamento mucho por los padres", escribió.

Los padres le respondieron lo siguiente:

"Nosotros, como padres de los miembros de tu equipo de fútbol te creemos y creemos en tu espíritu que has estado cuidando de nuestros niños. Solo queremos que sepas que esto no es tu culpa. Nosotros aquí no te culpamos ni queremos que tú te culpes. Todos entendemos las situaciones que han ocurrido y estamos aquí apoyándolos. Apreciamos todo tu cariño y apoyo hacia nuestros hijos. Esperamos la noticia de que todos saldrán de la cueva de forma segura pronto.

"Tu tía también está aquí esperándote en la entrada".

Hilary Whiteman, Rebecca Wright y Angie Puranasamriddhi contribuyeron con este reportaje