Manifestantes critican a Donald Trump en una marcha masiva por las calles de Londres

(CNN) - Decenas de miles de manifestantes marcharon por el centro de Londres contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando visita el Reino Unido, coreando "Donald Trump no es bienvenido" y con pancartas que le llaman "el racista número 1 del mundo" y "psicópata estadounidense".

Una multitud de manifestantes comenzó a marchar desde los exteriores de la BBC, en Portland Place, en el centro de Londres. Organizadores de la protesta precisaron que criticaban su actitud y comportamiento hacia las mujeres y polémicas políticas, incluida la prohibición de entrada a EE.UU. desde ciertos países y la separación de niños migrantes de sus familias en la frontera con México.

Los organizadores afirmaron que 250.000 personas participaron en las manifestaciones del centro de Londres. La Policía de la ciudad no dio un número estimado de la participación.

"Queremos que Trump sepa que nosotros, en Reino Unido, uno de los mayores aliados de Estados Unidos, no estamos de acuerdo con sus políticas", dijo Alice Stevenson, de 24 años. "Nos solidarizamos con los afectados por las políticas de Trump en todo el mundo", agregó.

Meena Patel y Shakila Maan, de la organización Southall Black Sisters, dijeron que estaban en contra de la política de separación de niños de Trump.

"Las políticas de Trump son parecidas a la Alemania nazi en términos de separar a los niños de sus familias", dijo Patel, vistiendo una camiseta que decía: "¿Parezco ilegal?".

John Malone, un maestro jubilado de 65 años de Bristol, viajó en un autobús desde la ciudad suroccidental para unirse a las protestas.

"Estoy aquí porque creo que Donald Trump es la fuerza más destructiva del mundo de hoy", dijo, y agregó que la última protesta en la que participó fue para detener la guerra de Irak. "Nada me ha indignado tanto desde entonces, excepto Trump".

Previamente, los manifestantes lanzaron un globo gigante de color naranja de un "Bebé Trump" en un pañal sobre el Parlamento la mañana de este viernes, en lo que los organizadores dijeron que era un intento de hablar con el líder "en un idioma que él entiende, que son insultos personales".

Los residentes de Reino Unido que provienen de otras naciones también se unieron a las manifestaciones, incluida Paola Feregrino, de 38 años, de México.

"Estoy enojada. Enojada por todo lo que representa Trump. Sus políticas sobre inmigración, su racismo, políticas económicas, todo", dijo Feregrino.

La agenda de Trump le permite evitar las protestas masivas en Londres.

Trump dice que es muy popular en Gran Bretaña, pero admitió que las manifestaciones le hicieron sentir "no bienvenido". Lo comentó en una explosiva entrevista con The Sun publicada este viernes, en la cual ridiculizó a May por sus planes del Brexit, comentarios que repitió en una incómoda conferencia de prensa junto a la primera ministra.

Pero el presidente también tiene sus seguidores en Reino Unido. Algunos fueron vistos en un bar cerca de Trafalgar Square, en una pelea a gritos con manifestantes anti Trump.

Los partidarios también llegaron al castillo de Windsor, en las afueras del oeste de Londres, antes de la reunión del presidente con la reina.

En su entrevista con el periódico sensacionalista The Sun, Trump dijo que se había enojado con Londres y culpó al alcalde, Sadiq Khan, por hacer que se sintiera no bienvenido.

Khan aprobó el plan de los manifestantes para volar el globo dirigible de Trump sobre Londres a principios de este mes, mientras que la Policía escocesa ha rechazado la propuesta de repetir la manifestación durante la visita de Trump a Turnberry en el fin de semana.

Khan, quien tiene una relación irritable en Twitter con Trump, dio la inusual aprobación luego de que más de 10.000 personas firmaran una solicitud.

"La idea de que restringiríamos la libertad de protestar, la libertad de expresión, porque los sentimientos de alguien están lastimados es ridícula", dijo Khan este viernes en una entrevista con Christiane Amanpour de CNN.

Trump dijo en su entrevista con The Sun que "solía amar Londres como ciudad".

"No he estado allí en mucho tiempo. Creo que su alcalde ha hecho un trabajo terrible, pero cuando me hacen sentir mal, ¿por qué me quedaría allí?", dijo. "Y cuando digo eso, estoy hablando de Gobierno porque la gente de Reino Unido está de acuerdo conmigo", agregó.