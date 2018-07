Trump llegó a su primera visita a Gran Bretaña y criticó a Theresa May, el brexit y la inmigración

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Trump dijo que le dijo a May cómo negociar el brexit, pero ella no le hizo caso

El presidente Donald Trump le concedió una entrevista al diario británico The Sun en la que criticó fuertemente a Theresa May

(CNN) - El personal del Castillo de Blenheim de Gran Bretaña aún estaban limpiando el lugar después de la fastuosa cena del jueves cuando el diario británico The Sun lanzó el contenido de su entrevista de amplio espectro con el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

A solo pocas horas de llegar a su visita de trabajo a Gran Bretaña, Trump sugirió que sus anfitriones podrían perder en un acuerdo comercial con Europa. Trump criticó el plan para un brexit suave de la primera ministra Theresa May, mientras alababa al exsecretario de Exteriores Boris Johnson. Además volvió a atacar a la OTAN y continuó su contienda con el alcalde de Londres Sadiq Khan.

Esto fue lo que dijo:

El acuerdo propuesto por Theresa May para el brexit

La visita de Trump llega en un momento de agitación política para la asediada primera ministra, quien se defendió de las críticas de Trump por los planes de un "brexit suave". Trump dijo que su plan probablemente podría "matar" cualquier acuerdo comercial entre Gran Bretaña y EE.UU.

"Si hacen un acuerdo como ese, lo más probable es que nos centremos en negociar con la Unión Europea en vez de negociar con Gran Bretaña, así que esto probablemente matará el acuerdo", dijo Trump. "Porque tenemos dificultades suficientes con la Unión Europea. Estamos tomando medidas enérgicas ahora mismo con la Unión Europea porque ellos no han tratado de manera justa a Estados Unidos en el comercio".

Trump también dijo que él le había dicho a May cómo negociar con la Unión Europea, pero ella lo ignoró.

"Yo lo hubiera hecho muy diferente. De hecho le dije a Theresa May cómo hacerlo, pero ella no estuvo de acuerdo, ella no me escuchó".

El exsecretario de Exteriores Boris Johnson

Boris Johnson dejó su cargo como secretario de Exteriores a principios de esta semana, acusando a May de permitir que una visión optimista del brexit se nuble por una falla de ambición.

Trump elogió a Johnson y dijo que sería un "gran primer ministro".

"Déjame decirte, él es un hombre muy talentoso. Él estaba muy triste de ver que estaba dejando el gobierno y espero que regrese en algún momento, porque creo que él es un muy buen… creo que él es un gran representante de tu país", dijo Trump.

"Yo estaba muy sorprendido y triste de que él saliera del gobierno. Y ustedes perdieron a otra gente buena", continuó Trump. "Bueno, no estoy enfrentando a uno contra el otro, solo estoy diciendo que creo que Johnson sería un gran primer ministro. Creo que él tiene lo que se necesita y creo que él tiene la actitud correcta para ser un gran primer ministro".

Inmigración

Donald Trump declaró que la inmigración ha cambiado el tejido del continente.

"Mi padre de Alemania, mi mamá de Escocia. Tengo mucho amor por los países de Europa. Creo que lo que le está pasando a Europa es una vergüenza. Creo que la inmigración, permitir la inmigración tenga lugar en Europa es una vergüenza. Creo que esto cambió el tejido de Europa", dijo Trump a The Sun.

"Y a menos que ustedes actúen muy rápidamente, nunca va a ser como era, y no quiero me refiero a eso de una manera positiva. Así que yo creo que permitirle a millones y millones de personas venir a Europa es muy, muy triste. Creo que ustedes están perdiendo su cultura".

La reina Isabel II

Antes de su reunión programada con la reina Isabel II este viernes, Trump describió a la monarca como una "mujer tremenda", elogiando su habilidad de evitar errores embarazosos.

"Ella es una mujer tremenda, realmente espero reunirme con ella. Creo que ella representa a su país muy bien. Si piensas en eso, por muchos años ella ha representado a su país, realmente no ha comentido un error. No ves nada embarazoso. Ella es una mujer increíble. Mi esposa es una gran fanática de ella", dijo Trump.

"(La reina Isabel tiene) una gran y hermosa gracia sobre ella. No, ansío (reunirme con ella). Mi mamá amaba a la reina. Mi mamá era de Escocia, y ella venía cada año religiosamente, iba a Escocia", dijo Trump. "Mi mamá amaba a la reina. Ella creía que la reina era estupenda. Cada vez que la reina estaba en la televisión mi mamá quería verla".

El alcalde de Londres Sadiq Khan

No hay ningún aprecio entre el presidente de Estados Unidos y el alcalde Sadiq Khan, quien según Trump ha hecho "un trabajo terrible" como alcalde de Londres.

"Écha un vistazo al terrorismo que ha ocurrido. Mira lo que está pasando en Londres. Creo que está haciendo un trabajo terrible", dijo Trump.

Trump también arremetió contra el récord de crimen de la ciudad bajo el mando de Trump, algo que él ha hecho regularmente en el pasado, como lo hizo en mayo, Trump dijo que un hospital de Londres era "tan malo como un hospital de una zona de guerra".

"Creo que ha hecho un mal trabajo en el tema del crimen, si miras. Si le echas un vistazo a tu hospital en Londres, sabrás de lo que estoy hablando, con todas esas cosas horribles que están pasado allí con todo el crimen que se está trayendo", agregó Trump.

"Y creo que él no está siendo hospitalario con un gobierno que es un gobierno muy importante. Ahora, a él podrá no gustarle el actual presidente, pero de nuevo, es para mí que represento a Estados Unidos. Yo también represento a mucha gente de Europa porque mucha gente de Europa está en Estados Unidos".

La OTAN y el comercio

En la entrevista a The Sun, Trump reiteró su frustración con los gobiernos anteriores de Estados Unidos, diciendo que fallaron en actuar para ratificar la disparidad en el compromiso financiero entre Estados Unidos y los socios de la OTAN.

"Te diré algo, hemos tenido 40 años de presidentes y hemos dicho la misma cosa de una manera más agradable y no han obtenido nada, entonces, digo, llámalo como quieras, ellos se están aprovechando de Estados Unidos".

"Estados Unidos está protegiendo, ya sabes, países, los cuales la mayoría son de la Unión Europea y francamente, si lo ves, tenemos un golpe doble. Nos golpean en el comercio, donde nos están tratando de mala manera, ellos tienen barreras contra nosotros al negociar, y ya sabes, las barreras y aranceles fuertes, y también nos golpean en la OTAN. Entonces tenemos dos golpes severos, doble golpe".

Manifestaciones

El presidente dijo que él solía "amar a Londres como ciudad", pero se siente "inoportuno" por las protestas durante su visita.

"Solía amar a Londres como ciudad. No he estado allí desde hace mucho tiempo. Creo que el alcalde ha hecho un terrible trabajo, pero cuando te sientes inoportuno, ¿por qué me quedaría allí?", dijo el presidente. "Y cuando digo esto, estoy hablando sobre el gobierno, porque la gente de Gran Bretaña está de acuerdo conmigo".

"Inglaterra"

Trump se desvió del tema de la política para meditar sobre el uso de la palabra "Inglaterra".

"No escuchas la palabra 'Inglaterra' tanto como deberías hacerlo. Extraño en nombre Inglaterra", dijo Trump. "Creo que Inglaterra es un hermoso nombre. Y ya no la escuchas tanto. Pero (el equipo de fútbol en la Copa Mundo) juega como 'Inglaterra'. Eso es muy interesante. Es bueno".

Las cuatro naciones constituyentes del Reino Unido siempre se han representado de forma independiente en las competencias internacionales de fútbol.