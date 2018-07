Matan a un hombre por rumores difundidos en WhatsApp en la India; 30 personas fueron arrestadas

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La Policía de la India arrestó a 30 personas después de que un hombre fuera linchado hasta la muerte por una multitud enfurecida por rumores difundidos en WhatsApp.

En el más reciente caso de asesinatos de multitudes vinculadas con la aplicación de mensajería de la que es dueña Facebook, Mohammed Azam fue atacado junto con tres amigos en Bidar, en el estado de Karnataka, en el suroeste de la India. Sus amigos quedaron gravemente heridos y están en condición estable en el hospital.

Según H. R. Mahadev, subcomisionado del distrito de Bidar, los hombres estaban conduciendo en el área cuando se detuvieron en el camino para repartirles chocolates a las colegialas.

Una de las niñas gritó, alarmando a los habitantes locales que, inspirados por rumores difundidos en redes sociales sobre pandillas que secuestran niñas, confrontaron a los hombres y los acusaron de querer secuestrar a las niñas.

"¿Por qué estaban entregándoles chocolates a las niñas? No sabemos", dijo Mahadev. "Si tenían o no una mala intención, aún no lo sabemos. Aún estamos investigando".

Los hombres huyeron pero fueron atacados por una multitud de unas 2.000 personas pocos kilómetros después de que se enviaran mensajes sobre ellos vía WhatsApp. El vehículo en el que viajaban quedó fuera de la vía después de que la multitud los sacara del auto y los golpeara.

Treinta personas han sido arrestadas en relación con el caso, 28 por estar involucradas en la violencia y dos por difundir rumores falsos, incluyendo el administrador del grupo de WhatsApp.

G. Parameshwara, viceprimer ministro de Karnataka, condenó a la multitud que hizo el linchamiento y urgió a la Policía para que "tomara acciones contra los perpetradores".

"Exhorto a las personas a no prestar atención a los rumores y tomar la ley por sus manos. Denuncien las actividades sospechosas a la Policía", dijo.

Un problema nacional

La semana pasada, WhatsApp publicó un aviso de página completa en los diarios en inglés y en hindi, dándoles a los lectores 10 consejos para identificar mensajes que puedan parecer falsos.

"Las noticias falsas se han vuelto virales", dice uno de los avisos. "Solo porque un mensaje se comparte muchas veces no significa que sea real".

La compañía le dijo a CNN que traduciría los avisos para que corrieran en periódicos locales en nueve estados de la India, muchos de los cuales hablan idiomas diferentes.

La campaña contra las noticias falsas de WhatsApp empezó después de que una multitud linchara en Maharashtra a cinco personas el 1 de julio, luego de que se difundieran mensajes de que ellos eran secuestradores de niños.

Los hombres, trabajadores agrícolas de un distrito cercano, fueron atacados por un grupo de unas 40 personas después de que llegaran en un autobús. Los hombres fueron rodeados por una multitud de casi 3.000 personas.

Los mensajes en WhatsApp alertando a residentes de posibles secuestradores han estado circulando en el área por 10 o 15 días.

El 8 de julio, dos hombres que viajaban en una SUV fueron linchados por una multitud en el noroeste del estado de Assam después de que los rumores de que un niño estaba siendo retenido en el automóvil se extendieran por toda la aldea local a través de Facebook y WhatsApp. El automóvil fue detenido por los lugareños y los hombres fueron sacados y golpeados hasta la muerte.

En mayo, una mujer transgénero fue asesinada y otras tres quedaron gravemente heridas en la ciudad de Hyderabad cuando fueron atacadas por una turba de locales furiosos impulsados por rumores de que las mujeres eran traficantes de niños. Los mensajes, que se volvieron virales en la región, afirmaron que las mujeres transgénero estaban detrás de un plan para secuestrar niños pequeños.

Mientras que el pánico de las redes sociales ha llevado a la muerte de personas inocentes, el temor al secuestro de niños no es infundado.

Según el Ministerio de Asuntos Interiores de la India, hubo un incremento del 30% en los casos de secuestros de niños entre 2015 y 2016, de 42.000 a 54.700 casos.

En el último informe sobre tráfico de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, los autores advirtieron que en la India "la protección de las víctimas seguía siendo inadecuada e inconsistente, y que el Gobierno a veces penalizaba a las víctimas mediante arrestos por crímenes cometidos como resultado de la trata de personas".

Los niños también son forzados a trabajar en minas o granjas.

El informe del Departamento de Estado elogió algunos esfuerzos realizados por el Gobierno indio para abordar el problema, incluido el establecimiento de mesas de ayuda en 33 grandes estaciones de ferrocarril para "brindar apoyo inmediato a los niños no acompañados, que pueden estar desaparecidos, abandonados o fugados y que pueden ser vulnerables a la explotación".



