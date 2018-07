"A ti te quería encontrar" te hará pensar si el destino tiene algo preparado para ti

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – Llevas 10 años con tu pareja, te vas a casar, toda tu vida está organizada y justo un día después de tu despedida de soltero, el destino hace que conozcas a alguien quien te hará pensar dos veces si lo que habías planeado para tu futuro es lo correcto.

Esta es la trama de la comedia romántica mexicana A ti te quería encontrar, dirigida por Javier Colinas y protagonizada por Eréndira Ibarra (Lu), Erick Elías (Diego), Paulette Hernández (Julia) y Luis Arrieta (Jerónimo), entre otros.

Conversamos con Eréndira Ibarra, Luis Arrieta y Javier Colinas sobre esta cinta y si el planear las cosas es lo que las personas deberían hacer o dejarse llevar y que la vida te sorprenda.

"Creo que los planes los terminas desechado en algún momento, pero creo que si vas a planear tu vida, te vas a perder de todo lo que puede suceder en el transcurso de esta. Creo en el destino, pero creo también en el libre albedrío de tomar la decisión en el momento y lo importante es la libertad para gozarla”, dice Ibarra.

¿Qué tanto hay de los actores en sus personajes y con qué se quedaron de ellos?

“Yo no siento que mi personaje se parezca mucho a mí. En el lado de la amistad, me parezco mucho porque respeto las decisiones de mis amigos. Algo que me llevo de Jerónimo, mi personaje, es la fiesta, que le gusta divertirse, yo de repente me encierro mucho y soy muy inadaptado y a través de Jero he tratado de recuperar esta parte y salir más”, dice Arrieta.

¿Qué tan satisfecho quedó Javier Colinas con el resultado final de A ti te quería encontrar?

“En general mi sentimiento es de mucho orgullo, valió la pena todo el esfuerzo. La última vez que la vi me di cuenta que ya le buscaba cositas. Hoy en día la veo y por lo único que abriría corte, me faltaron dos pantallas del celular —para ampliar la escena de diálogo entre los personajes—. Musicalmente me encanta, las canciones del soundtrack están escogidas a mano”, afirma Colinas.

Te invitamos a que escuches la entrevista completa que tuvimos en la Ciudad de México con los actores Eréndira Ibarra y Luis Arrieta y el director Javier Colinas.

Si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast: https://itun.es/us/xwHHib.c y si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí: http://tun.in/pine8. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPOPERA.