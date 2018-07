FARC llega al Congreso de Colombia por primera vez en la historia: ¿quiénes ocuparán sus 10 curules?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)



(CNN Español) – Aunque sobre Colombia ya pesan más de dos siglos de historia y una estela de guerra, este año las primeras veces se robaron la atención: el país vivió las primeras elecciones sin un conflicto armado con la guerrilla más antigua del continente y vio cómo miembros de ese grupo debutaron en las urnas tras dejar las armas. Ahora se suma una más: por primera vez exlíderes y exguerrilleros de las FARC, hoy bajo el movimiento Fuerza Alternativa del Común, se posesionarán en el Congreso de Colombia, producto del acuerdo de paz firmado en La Habana, Cuba.

El partido de la FARC se lanzó a la arena política en las elecciones legislativas de mayo pasado, pero no obtuvo la cantidad de votos suficientes para asegurarse una curul en el Congreso. Sin embargo, el acuerdo de paz les garantizó 10 escaños en el órgano legislativo: 5 para Senado y 5 para Cámara. Y si bien los representantes de este partido tendrán voz y podrán discutir proyectos de ley, no contarán con la posibilidad de votar. Eso, siempre y cuando el nuevo Congreso no decida impulsar nuevas medidas para cambiar las condiciones y se evalúe en varias instancias.

El paso histórico de verlos en el Congreso se materializa este viernes 20 de julio, día de la Independencia de Colombia, cuando se posesionan todos los senadores y representantes que resultaron elegidos. Sin embargo, para el partido FARC no ha sido una semana fácil: Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez y cabeza de la lista al Senado, anunció que no asumiría el cargo. Lo que ha generado incertidumbre sobre lo que ocurrirá con esa curul. Además, todavía no se ha informado si Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, podrá posesionarse en la Cámara, pues desde el 9 de abril se encuentra detenido por cargos de narcotráfico y Estados Unidos ya solicitó formalmente su extradición.

Entonces, ¿quiénes serán los líderes y exguerrilleros que estarán en el Congreso durante los siguientes cuatro años? Aquí te los presentamos.

Al Senado:

Jorge Torres Victoria

Alias: Pablo Catatumbo

Exmiembro del Secretariado Mayor de las FARC, junto a otros líderes de la desmovilizada guerrilla como ‘Timochenko’ e ‘Iván Márquez’. También hizo parte de los negociadores de la guerrilla durante el proceso de paz con el Gobierno. Ahora, pertenece a la dirección nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, según el portal Congreso Visible, un proyecto académico apoyado entre otras entidades por el PNUD, USAID y la Universidad de Los Andes.

Judith Simanca Herrera

Alias: Victoria Sandino

Fue una de las artífices del acuerdo de paz de La Habana y del enfoque de género incluido en el texto pactado. De hecho, lideró la subcomisión de género en dichas negociaciones por parte de la guerrilla.

Julian Gallo Cubillos

Alias: Carlos Antonio Lozada

Jefe negociador de las FARC durante los diálogos de La Habana, quien también lideró la Subcomisión Técnica por parte de este grupo durante las conversaciones de paz. Es exmiembro del Secretariado de la desmovilizada guerrilla, en la que permaneció por 39 años. Ahora se encarga de las comunicaciones del partido FARC e integra el Consejo Político Nacional.

Criselda Lobo Silva

Alias Sandra Ramírez

Es integrante del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego y Hostilidades y Dejación de Armas y formó parte del equipo negociador de la guerrilla en La Habana. Se le conoce por ser la viuda del fallecido comandante de las FARC Manuel Marulanda Vélez. Ingresó a la guerrilla en 1982 allí se formó como enfermera.

La curul incierta al Senado: Iván Márquez:

La primera curul sobre la que pesan dudas es la que correspondería a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien fue jefe de la delegación de la guerrilla durante el proceso en La Habana y uno de los líderes más visibles del hoy partido FARC. Incluso, encabezó la lista al Senado. Este lunes, Márquez anunció públicamente que no tomaría posesión de su curul por tres circunstancias “insalvables”. Pero, este jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le expidió la credencial de senador, como se lee en una imagen publicada por Victoria Sandino en Twitter.

Entonces, ¿perdería su partido ese escaño? Según le explicó a CNN en Español Armando Novoa, magistrado del CNE, si de hecho Márquez renuncia a su curul –pues hasta ahora solo ha dicho que no tomará posesión–, “le corresponde al Senado de la República, a la presidencia, hacer el llamamiento al siguiente en orden de la lista de ese partido”. Ese siguiente en la lista es Israel Zúñiga, alias Benkos Biohó, quien es integrante del Consejo Político Nacional del partido.

Sin embargo, Carlos Alberto Carreño, miembro del partido FARC, le dijo a un medio local que el movimiento había enviado una comisión a dialogar con Márquez para que reconsiderara su decisión. “Aspiramos que las condiciones de esa gestión sean las más positivas para el partido, para el país, para el proceso de paz. Es necesario que sea una importante señal la que se pueda mandar con su posesión”, aseguró.

A la Cámara

Omar de Jesús Restrepo

Alias: Olmedo Ruíz

Pertenece al Consejo Nacional de los Comunes del partido FARC. Estuvo en la guerrilla durante 30 años y llegó a ser comandante de varios frentes, como lo informaron medios locales. También estuvo en las negociaciones de La Habana.

Luis Alberto Albán Urbano

Alias: Marcoleón Calarcá o Marcos Calarcá

En agosto de 2016, las FARC informaron que este hombre sería el jefe de la guerrilla en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Estuvo en la delegación negociadora de La Habana y fue integrante del Estado Mayor de la guerrilla.

Reinaldo Cala

Alias: Jairo Quintero, Jairo Cala o Jairo Mechas

Pertenece a la Dirección Nacional del partido FARC. Estuvo en la guerrilla por 35 años.

Las dudas sobre dos curules a la Cámara: ¿qué pasará con ellas?

La posesión de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, como representante enfrenta una dura encrucijada. El Consejo Nacional Electoral expidió este jueves su credencial para el cargo, según le confirmó el magistrado Armando Novoa a CNN en Español, pero él se encuentra tras las rejas. Y, de pasar ocho días sin asumir podría perder su puesto en el Congreso, aclaró Novoa. Pasado ese tiempo, “puede configurarse la causal de pérdida de investidura, que tendría que declararla el Consejo de Estado”, agregó.

El 9 de abril, Santrich fue detenido por cargos de narcotráfico y desde entonces permanece privado de la libertad. De hecho, Estados Unidos solicitó formalmente su extradición. El exnegociador de las FARC en La Habana y exmiembro del Estado Mayor ha presentado recursos para que le otorgaran un permiso que le permitiera asistir a la posesión, pero hasta el momento ninguno ha sido fructífero.

Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indicó en un comunicado que no tiene competencia para resolver la solicitud de Santrich frente al permiso. Justamente porque su captura y privación de la libertad “tiene origen en una solicitud de detención con fines de extradición”. Y, en ese sentido, le corresponde a la Fiscalía resolver la solicitud. Tres días antes ya lo había advertido el ente acusador: la JEP no podría disponer de la libertad de Santrich, pues un auto de la Corte Constitucional señaló que debería permanecer bajo custodia de la Fiscalía, que en últimas tiene la última palabra.

Ahora, también hay otra posibilidad para que Santrich pierda su investidura: si llega a ser condenado por los cargos de narcotráfico de los que se le señala. ¿La razón? Una de las causas que establece la ley para perder el cargo es violar el régimen de inhabilidades, que incluye ser sentenciado por cualquier delito a excepción de los políticos y culposos, que no aplicarían en este caso. Pero, hasta que no haya una decisión judicial de fondo, esto no estaría sobre la mesa.

La segunda curul de la Cámara de Representantes sobre las que hay dudas es la de Jairo González Mora, alias Byron Yepes. Sobre él diversos medios locales reportaron, atribuyendo a fuentes del partido FARC, que no se posesionaría debido a problemas de salud. Y, según lo que ha retuiteado en su perfil de Twitter y lo que la misma cuenta de la Cámara publicó identificando a al otra persona como representante, su reemplazo sería Carlos Carreño, alias Sergio Marín, quien integró la delegación de paz de las FARC.

CNN en Español intentó comunicarse con el partido FARC para que comentara sobre esta información pero no recibió respuesta.