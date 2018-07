¿Por qué Centroamérica y el Caribe es tan atractivo para las inversiones?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – Cuando pensamos en inversiones de infraestructura en Latinoamérica, ciertos grandes países suelen aparecer de primeros: desde Brasil a México, pasando por otros como Colombia, Argentina, Perú o Chile. Por citar solo algunos. Pero hay una zona que cada vez es más interesante y, por lo general, pasamos por alto: Centroamérica y el Caribe.

Las naciones que la conforman –y especialmente República Dominicana en infraestructura– suponen una economía de 300.000 millones de dólares, con una población de más de 57 millones habitantes. Es decir, a todas luces un target muy interesante para la inversión internacional. Y, concretamente, para las llamadas asociaciones público-privadas, que cada vez más son una fórmula exitosa de inversión en nuestra región.

Justamente, este es el tema de nuestro más reciente GloboEconomía, al que hemos invitado al economista Federico Villalobos, especializado en estructuración de financiación de infraestructuras, quien desde Costa Rica trabaja para la consultora internacional Deloitte.

Villalobos reforzó el argumento de lo interesante y relevante que la región de Centroamérica y el Caribe se está volviendo desde hace un tiempo. Algo que no ocurre por casualidad, sino porque los proyectos se están desarrollando en línea con las preferencias de esa inversión internacional. Estándares que, desde luego, pasan por la transparencia y el estado de derecho que dé seguridad en las relaciones contractuales, sin mencionar la necesidad de estructurar los proyectos de forma profesional, atendiendo a los requerimientos de volúmenes y fondeo que se manejan en el exterior.

En últimas, explica Villalobos, es importante saber que todos competimos con todos y no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Además, no se trata únicamente de países en niveles similares de desarrollo: incluye a todos los otros que están por delante. Por eso el “premium” que recibe la inversión en cada proyecto es definitivo.

Por eso, este programa lo dedicamos a un tema y una región de la que con frecuencia hablamos menos de lo que merece.

