¿Qué hacer si un tiburón te ataca? Estos son los pasos para defenderte (y sobrevivir)

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Pero eso no quiere decir no existan. El año pasado, por ejemplo, se registraron 155 ataques en todo el mundo. Te dejamos estos consejos para evitar que te conviertas en la cena de un tiburón

(CNN) — Oh, las alegrías que trae el verano: perderte en viajes de carretera, lastimarte con fuegos artificiales… Y los ataques de tiburones. Sí, sabemos que hay cientos de cosas terribles que tienen más probabilidades de ocurrirte que un encuentro cercano con los afilados dientes de estos animales. Pero eso no quiere decir no existan. El año pasado, por ejemplo, se registraron 155 ataques en todo el mundo. Entonces, mientras terminas de organizar tus planes de playa, te dejamos estos consejos para evitar que te conviertas en la cena de un tiburón.

Tienes que hacerte el “más grande”

¿Acabas de ver a un tiburón y crees que está por atacarte? Pues actúa como si fueras gigante y hazte más grande. Estos animales respetan el tamaño y la fuerza, según el experto en tiburones George Burgess, director del Archivo Internacional de Ataques de Tiburón (ISAF, por sus siglas en inglés). Y sorpréndelo en la nariz: “Un golpe en la nariz es alarmante para un tiburón”, agregó.

Revuélcate y sacúdete: ni se te ocurra hacerte el muerto

Los ataques de estos animales inusuales y las muertes que provocan aún más (solo 5 el año pasado en todo el mundo). Pero, si te encuentras en la mandíbula de una gran tiburón blanco –o tiburón tigre o tiburón toro– no finjas estar muerto. “Si te haces el muerto, te vas a morir”, advirtió Burgess. ¿La razón? El tiburón, después de morderte a manera de exploración, va a pensar que ganó la batalla y comenzará a masticar.

¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea!

Trata al tiburón como lo harías con un bully de vecindario. “Entonces, pégale y quizás se vaya corriendo a casa con mamá”, indicó Burgess. Si tienes algo útil a mano, como un palo para selfies o un equipo de buceo, golpea al animal con eso. Incluso, puedes usar solo tus manos y apuntarle a la nariz, branquias y ojos: todas son áreas sensibles.

Llega a la orilla lo más rápido posible

¿Tuviste éxito escapando del tiburón? Sal corriendo –o nadando– hacia la playa. Esto puede parecer evidente, pero es importante recordarlo. Todo el chapoteo y conmoción (sin mencionar la sangre) seguramente atraerán a otros tiburones que podrían estar nadando cerca, señaló Burgess. Cuando estés en tierra firme, preocúpate por detener el sangrado y obtener ayuda.

¡Uf! Seguramente no querrás repetir jamás esa experiencias. Entonces, ¿qué debes evitar la próxima vez para no acabar entre los dientes de un tiburón?

No vayas a la Florida

Ok, estamos bromeando… pero solo un poco. La Florida suele estar de primer lugar en los ataques de tiburones no provocados del mundo. Y, si lo piensas, tiene sentido: una extensa costa + multitud de turistas = un bufé para los tiburones.

No nades de noche

Contrario a las alegrías sobre las que canta Michael Stipe, evita nadar de noche porque no podrás ver a los tiburones acercándose. Además, mantente lejos de las bocas de ríos, ensenadas, canales y cualquier lugar donde los peces se congreguen. “Donde se encuentran los peces, ahí hay depredadores”, indicó Burgees.

Olvídate de los accesorios brillantes

La luz que se refleja en las joyas resulta atractiva para los tiburones. Ellos piensan que son escamas de peces. Entonces, deja esas cadenas de oro en la orilla.