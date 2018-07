Mujer transgénero denuncia que un farmacéutico se negó a darle su tratamiento hormonal

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Hilde Hall dice que fue directamente desde el consultorio de su médico en abril a una farmacia de CVS en su suburbio de Phoenix, ansiosa por cubrir su primera receta de terapia hormonal.

El tratamiento estimularía los cambios físicos en su cuerpo que reflejarían su identidad como mujer transgénero, dijo.

Sin embargo, su euforia rápidamente se convirtió en ansiedad cuando el farmacéutico se negó a surtir su receta y la humilló delante de otros clientes, dijo.

Hall dijo que llamó a la línea de servicio al cliente de CVS dos veces. Cuando nadie respondió sus inquietudes, decidió presentar una queja ante la Junta de Farmacia del Estado de Arizona este jueves.

En un comunicado a CNN, CVS dijo que el farmacéutico violó las políticas de la compañía y que ya no es su empleado.

"También nos disculpamos por no hacer un seguimiento adecuado de la queja original de la señora Hall a CVS, que se debió a un descuido no intencional", agregó el comunicado. "Nos enorgullecemos de atender las inquietudes de los clientes de manera oportuna y estamos tomando medidas para evitar que este suceso aislado vuelva a ocurrir", se lee.

CVS tiene una calificación perfecta en el Índice de Igualdad Corporativa de la Campaña de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés), que clasifica a las empresas en función de su apoyo a la igualdad LGBTQ.

Lo que Hall dice que pasó

El farmacéutico no le dio a Hall una razón clara para la negativa, dijo la cliente en una publicación que describe el encuentro en el sitio web de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés)

"Simplemente siguió preguntando, en voz alta y en frente de otros empleados y clientes de CVS, por qué me dieron las recetas", dijo.

"Avergonzada y angustiada, casi me puse a llorar en el medio de la tienda", escribió. "No quería responder por qué mi médico me había prescrito esta combinación de terapia hormonal. Sentí que el farmacéutico me estaba tratando de convertir en transexual frente a extraños. Me quedé helada y trabajé en contener las lágrimas".

Además de una disculpa de CVS, Hall también buscó la seguridad de que no tolerarían la discriminación contra los clientes transgénero, o cualquier otra persona para el caso.

"Mi familia me apoya, afortunadamente, y me ayudó a superar la ira y la humillación que causó esta experiencia", escribió. "Pero muchas otras personas transgénero no son tan afortunadas como yo. No quiero pensar en lo que podría pasar si este farmacéutico maltrata a una persona transgénero que no tiene un buen sistema de apoyo social".

CVS, por su parte, cumplió ambas solicitudes. La cadena dijo que la acción del farmacéutico "no refleja nuestros valores o nuestro compromiso con la inclusión, la no discriminación y la entrega de una atención médica excepcional".

"CVS Health extiende sus más sinceras disculpas a la señora Hall por su experiencia en nuestra farmacia de Fountain Hills, Arizona la primavera pasada", dijo la compañía.

El abogado senior de personal de la ACLU, Joshua Block, dijo que las garantías de la cadena de farmacias son importantes en un momento en el que la administración Trump ha señalado su intención de revertir las protecciones de salud para personas transgénero y no binarias.

"A nadie se le debería negar atención médica debido a lo que son", dijo Block. "Es fundamental que CVS garantice que nadie sea hostigado al tomar una receta válida en una de sus farmacias", finalizó.