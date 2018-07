¿Fue esta la clave del éxito de “Luis Miguel: La Serie”?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – Durante 13 domingos, la audiencia en Latinoamérica, España y Estados Unidos se trastornó por un fenómeno televisivo que hace mucho no se vivía. Las redes sociales enloquecieron con memes y opiniones de usuarios sobre cada capítulo y sus tramas.

Los conocedores afirmaban que la historia contada en la serie tenía muchos errores, y algunos "involucrados" declararon a medios mexicanos que la manera en cómo se tocaron sus personajes estaba alejada de la realidad. Todo esto fue logrado por la bio-serie del cantante mexicano, nacido en Puerto Rico, Luis Miguel.

La serie de Netflix y Telemundo, la primera autorizada por el propio cantante, contó dos historias universales que tal vez fueron uno de los ganchos para la audiencia: una tormentosa relación padre-hijo y el camino al éxito.

MIRA: #NoSoloEsMarcela: la serie de Luis Miguel despertó una conversación sobre la desaparición de mujeres

Ambos temas fueron presentados a través de los ojos de uno de los cantantes más importantes de América Latina, Luis Miguel, y de su padre, Luis Rey.

La serie biográfica muestra los pininos de Luis Miguel (interpretado por Diego Boneta) en los escenarios, en la televisión y el cine. También narra la complicada relación que tuvo Luis Miguel y su padre, Luis Rey (interpretado por Óscar Jaenada), quien presionaba a "Micky" para que diera cada vez más, y la desaparición de la mamá del "Sol de México", Marcela Basteri (interpretada por Anna Favella), así como los esfuerzos de sus hijos de encontrarla.

También se expusieron varias de las relaciones sentimentales de Luis Miguel. Una de las más comentadas fue la que tuvo con su primer amor, la fotógrafa Mariana Yazbek (interpretada por Paulina Dávila), que según muestra la serie no era del agrado del padre del galardonado cantante, hasta la relación entre el astro y Érika Camil (interpretada por Camila Sodi).

Todo esto se vivió cada domingo, en un formato que tal vez las audiencias de Netflix no están acostumbrados: un episodio por semana, algo que según el crítico mexicano, Álvaro Cueva, recuerda las épocas cuando las telenovelas causaban furor no solo en México, sino en América Latina.

MIRA: Los cambios físicos de Diego Boneta para ser Luis Miguel

“Hacía muchísimo tiempo que no vivía un fenómeno latinoamericano, pan-regional tan fascinante, tan apasionante. México no vivía fenómenos de esta categoría desde hace décadas porque nuestra industria se vino abajo, nuestra industria dejó de apostar por la creatividad, dejó de meterse con temas escabrosos, se volvió convencional, se volvió mediocre y ‘Luis Miguel: La Serie’ es exactamente todo lo contrario, es como serían las telenovelas mexicanas si se siguen haciendo con el mismo rigor, con la misma fuerza que en los tiempos de ‘Cuna de Lobos’, que en los tiempos de ‘Vivir un Poco’. Aquí se tocan temas muy duros que hoy están prohibidos en México”, dice Álvaro Cueva a Zona Pop, el podcast de cultura pop de CNN en Español.

La serie relata, como afirma Cueva, episodios duros. Desde la desaparición de Basteri –de la que todavía no se conoce paradero–, hasta los problemas legales de Luis Rey. Según Cueva, la incorporación de estos temas, de las tramas amorosas de Luis Miguel, de su catálogo musical y de la emisión semanal de cada capítulo fueron algunas de las claves del éxito pan-regional de esta producción.

MIRA: JuanPa Zurita sobre la viralidad de "Luis Miguel: La Serie"

La serie, grabada en México, fue producida por Gato Grande Productions y MGM, escrita por Daniel Krauze, dirigida por Humberto Hinojosa y cuenta con la producción ejecutiva de Mark Burnett (conocido por programas como "The Voice", "Shark Tank", "The Apprentice", entre otros), Carla González Vargas y Pablo Cruz.

La producción logra "brincar" entre décadas (ochentas y noventas) con facilidad, mostrando una calidad comparable a series producidas en Estados Unidos, algo que aplaude Diego Boneta, protagonista de la serie.

“Estoy muy orgulloso por lo que significa este proyecto, por muchas razones. Es la primera vez que hago algo aquí en México en 10 años, sí estaba un poco nervioso a la hora de empezar con esto por la calidad y te digo, la última serie que hice fue ‘Scream Queens’ con Ryan Murphy, esto (Luis Miguel: La Serie) no le quita nada a ninguna producción que he hecho. Es una producción latina, con latinoamericanos, con mexicanos, y eso no sabes el orgullo que me da, porque es algo que creo aún no tiene el reconocimiento que se merece”, dijo Diego Boneta a Zona Pop a una semana del estreno de la producción.

"Cuando Calienta el Sol", "Culpable o No", "Te tengo todo excepto a ti"

Las canciones de la serie, interpretadas además por los propios actores, fueron un éxito. Cada episodio, bajo el nombre de uno de los temas del cantante, hicieron que las listas en plataformas como Spotify crecieran como pocos artistas lo habían logrado.

LEER: Luis Miguel rompe récords en Spotify gracias serie biográfica con Netflix

Por ejemplo, tras el cuarto capítulo, el tema "Culpable o no: miénteme como siempre" tuvo un incremento de un 4.000% en las reproducciones, según Spotify. Fue tanto el impacto que este tema generó en la audiencia que hasta su disquera, Warner Music, lanzó un video con la letra de la canción, que fue éxito en la radio latinoamericana hace 33 años.

Sus románticas baladas han vuelto a sonar no solo en plataformas digitales, también llegó hasta el Mundial Rusia 2018.

¿Habrá segunda temporada?

Aunque en el episodio 13 finaliza con "Continuará", aún no se tiene confirmación oficial de Netflix ni de las compañías productoras sobre si habrá o no una segunda temporada.

LEER: Conoce a la diseñadora mexicana que creó la famosa camiseta de "Te odio Luisito Rey"

Por lo pronto, esta primera temporada deja muchas preguntas: ¿qué pasará después de que Hugo López (el manager de Luis Miguel) le entrega al cantante el sobre amarillo de la investigación que hizo el Mossad (servicio de inteligencia israelí) sobre el paradero de su madre? La serie biográfica solo menciona que la encontraron, pero no aclaran si viva o muerta.

De todo corazón... GRACIAS!!! #luismiguellaserie A post shared by Diego Boneta (@diego) on Jul 18, 2018 at 4:12am PDT

En caso de que una segunda temporada sea confirmada, ¿se contará la historia de amor entre Luis Miguel y la actriz mexicana Aracely Arámbula? ¿Se hablará también del reencuentro que tuvo con su hija Michelle?

Te invitamos a que escuches este episodio especial en donde hablamos con el crítico de televisión mexicano Álvaro Cueva y la periodista Jessica Saénz y a que revivas las entrevistas que tuvimos con Diego Boneta y Óscar Jaenada la semana previa al estreno de la serie.

Si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast: https://itun.es/us/xwHHib.c y si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí: http://tun.in/pine8. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPOPERA.