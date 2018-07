Multan a Cemex en Colombia por aprovecharse de aguas subterráneas del río Tunjuelo sin permiso

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - La Corte Suprema de Justicia impuso una multa de más de 420.000 dólares a Cemex Colombia, subsidiaria de Cemex Latam, por aprovecharse de aguas subterráneas del río Tunjuelo sin permiso. Así lo informó la propia compañía en un comunicado el viernes.

Cemex Colombia matizó, no obstante, que pese a estos hechos por los que fue multada "no se causó daño alguno" y que la compañía "fue exonerada expresamente de la realización de conductas atentatorias contra el recurso hídrico por no encontrarse probada una conducta culposa o dolosa por parte de la compañía", aseguró en el comunicado.

Esta multa es el resultado de un proceso que se inició en el año 2010 por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (la capital de Colombia) contra Cemex Colombia por presuntas infracciones ambientales: cambio ilegal del cauce del río Tunjuelo, uso inapropiado de la orilla del río para actividades de minería, uso sin permiso de sus aguas percolantes (que atraviesan rocas) y el aprovechamiento de sus aguas sin permiso, todo según la compañía.

Ante la resolución cabe apelación. Cemex informó en su comunicado que cabe un recurso de reposición o interponer una acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa. La empresa aseguró que, "al día de hoy", no haría uso de estas posibilidades.

La Secretaría de Ambiente de Bogotá, por su parte, sí presentará un recurso contra la sentencia, por lo que un vocero de dicha institución indicó a CNN en Español que no se pronunciarán hasta que el caso quede cerrado en firme.