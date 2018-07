Gobierno de El Salvador desvirtúa negligencia en muerte de su embajadora en Bolivia

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Españo) - El vicecanciller de El Salvador, Carlos Castenada, descartó este miércoles que la embajadora de su país en Bolivia haya muerto por negligencia médica, como lo denunció el departamento legal de la embajada de El Salvador en Bolivia el martes.

Maddelin Vanessa Brizuela Arévalo fungía como embajadora de El Salvador en Bolivia desde 2016, y falleció este lunes a los 38 años por un cuadro de hipertensión. Mónica Pacheco, miembro del Departamento Legal de la embajada de El Salvador, dijo que Brizuela Arévalo murió luego de un recorrido por más de 6 clínicas que incurrieron en negligencia médica.

Sin embargo, el vicecanciller salvadoreño manifestó que esta denuncia no corresponde a la posición oficial del gobierno de El Salvador y considera que Brizuela Arévalo fue atendida oportunamente pero lastimosamente murió.

Pacheco aseguró que brindaron información al gobierno salvadoreño sobre el tema y textualmente manifestó: “Lastimosamente al inicio de la crisis sufrimos por varias situaciones de negligencia médica por parte del equipo y personal de varias clínicas y hospitales que en su momento no pudieron atenderla, no quisieron abrir sus puertas”, aseguró.

Si bien todavía la Cancillería boliviana no se ha manifestado oficialmente al respecto, el Servicio Departamental de Salud, a través de su director, Freddy Valle, dijo que se alista una auditoría médica sobre este tema, pero no brindó mayores detalles. Hasta el momento no existe una denuncia formal por este caso.

El cuerpo de la embajadora Brizuela llegará este miércoles a El Salvador, donde será velado.