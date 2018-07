Lo que tus fantasías sexuales dicen sobre ti

Nota del editor: Ian Kerner es terapeuta de parejas con licencia, escritor y colaborador sobre el tema del sexo para la CNN.

(CNN) - Todos fantaseamos. Aunque no actúes según tus fantasías, pueden brindarte una salida saludable para el estrés e incluso inspirarte a hacer cambios positivos en tu vida.

Las fantasías sexuales no son diferentes, y pueden ofrecer una idea de tu personalidad. Por supuesto, su objetivo principal es excitarte, pero los tipos de aventuras sexuales que imagines también pueden decirte mucho sobre cómo te ves a ti mismo y al mundo que te rodea.

Para obtener más información sobre lo que los estadounidenses fantasean y lo que significa, Justin Lehmiller, un psicólogo social e investigador del Instituto Kinsey, realizó el estudio más amplio y completo de este tipo sobre este tema. Preguntó a más de 4.000 estadounidenses de edades comprendidas entre los 18 y los 87 años y abarcaba todo el espectro de ocupaciones, identidades sexuales y de género, y afiliaciones políticas y religiosas sobre sus fantasías sexuales.

Los resultados, que detalla en su nuevo libro, "Tell Me What You Want: The Science of Sexual Desire and How It Can Help You Improve Your Sex Life" ["Dime lo que quieres: la ciencia del deseo sexual y cómo puede ayudarte a mejorar tu vida sexual"], ofrecen una gran cantidad de información sobre los pensamientos sexuales que todos tenemos, pero a menudo se mantienen dentro de nosotros. Aquí hay un vistazo a algunos de sus hallazgos más intrigantes.

Nos parecemos más de lo que pensamos

Aunque cada fantasía es única, Lehmiller descubrió que la mayoría pertenece a una de tres categorías: sexo en grupo, BDSM (esclavitud, dominación/sumisión, sadomasoquismo, etc.) y novedad o aventura. Dentro de estas clasificaciones, los tríos, la esclavitud y probar nuevas posiciones o tener relaciones sexuales en nuevos lugares fueron las fantasías más populares.

Sorprendentemente, hubo aún más similitudes entre las fantasías de los hombres y las mujeres de lo que cabría esperar. "Descubrí que muchas de las fantasías que las personas tienden a estereotipar como masculinas, como tríos, y femeninas, como la satisfacción emocional, eran en realidad cosas con las que la mayoría de los hombres y mujeres fantaseaban", dijo Lehmiller.

Pero también hay diferencias. Su investigación descubrió que las mujeres eran más propensas que los hombres a fantasear sobre las experiencias homosexuales y el BDSM, mientras que los hombres tendían a tener más fantasías desgarradoras de género (como el travestismo) y más pensamientos tabú. Del mismo modo, las mujeres pusieron más énfasis en dónde estaban teniendo relaciones sexuales, mientras que los hombres se centraron más en con quién estaban teniendo relaciones sexuales.

La estrella del espectáculo puede sorprenderte

"Mis resultados sugieren que la única persona que es más probable que aparezca en sus fantasías sexuales es, créanlo o no, sus parejas románticas actuales", dijo Lehmiller. De hecho, la gente fantaseaba con mucha menos frecuencia sobre celebridades y estrellas porno que sobre sus verdaderos amantes.

Esto puede deberse a que las fantasías a menudo están diseñadas para satisfacer nuestras necesidades emocionales, como sentirse amados, deseados y sexualmente competentes. Es difícil satisfacer estas y otras necesidades cuando nuestras parejas de fantasía son desconocidas o inalcanzables. En cambio, podemos fantasear sobre nuestras parejas más que cualquier otra persona porque sabemos que son más capaces de darnos lo que necesitamos en ese momento.

Tu personalidad puede dictar tus fantasías

"En general, nuestras fantasías parecen reflejar quiénes somos y parecen estar diseñadas para satisfacer nuestras necesidades psicológicas únicas", explicó Lehmiller. Descubrió que las personas con diferentes personalidades tienden a fantasear sobre cosas muy diferentes. Por ejemplo, las personas que son más extrovertidas fantasean más con el sexo grupal y la no monogamia. Esto tiene sentido porque les gusta conocer gente nueva.

Las personas que tienen más preocupación por el bienestar de los demás tienden a fantasear menos sobre el BDSM, la infidelidad y el sexo sin emociones. Este patrón tiene sentido porque no quieren lastimar a nadie y quieren incluir a su pareja en lo que está sucediendo.

Si estás orientado a los detalles en tu vida cotidiana, Lehmiller descubrió que probablemente prestarás más atención a cosas como dónde se desarrolla tu fantasía. Y si eres alguien que no lidia bien con el estrés, sus resultados sugieren que tus fantasías tenderán a incluir más contenido emocional calmante y menos a probar cosas nuevas.

Al mismo tiempo, los resultados de Lehmiller sugieren que nuestro yo de fantasía a menudo es diferente a nuestro verdadero yo: las fantasías nos dan la oportunidad de cambiar las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. "Las personas con frecuencia cambian su edad, cuerpo, apariencia genital, personalidad o una combinación de estos", dijo.

"Las personas introvertidas pueden ser más sociables en sus fantasías, mientras que las personas ansiosas pueden estar más relajadas y confiadas". El grupo menos propenso a cambiar: aquellos fanáticos de los detalles, que a menudo son los mismos en las fantasías y en la vida real.

¿De fantasía a realidad?

Entonces, ¿deberías compartir tus fantasías con tu pareja, o incluso actuar en consecuencia? Eso depende. Compartir fantasías sexuales sin duda puede acercaros más como pareja y tienen el potencial de condimentar las cosas en la cama.

Lehmiller recomienda comenzar lentamente compartiendo una fantasía menos aventurera antes de indagar en temas más profundos o más tabú. Considera si tu fantasía es realmente algo que quieres experimentar.

"Descubrí que la mayoría de las personas que actuaba según sus fantasías informaba que la experiencia era al menos tan buena, si no mejor, de lo que esperaba y que mejoraba su relación", dijo Lehmiller. "Pero no es algo en lo que quieras saltar o tomarlo a la ligera". Hay cosas que hay que ganar y, potencialmente, perder haciendo que la fantasía sea realidad, así que asegúrate de informarte sobre las recompensas y los riesgos antes de dar ese paso.