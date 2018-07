Estados Unidos debe reunificar a todas las familias separadas este jueves, pero faltarían más de 900 por reunir

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Pero ya sabemos que 914 padres no se reencontrarán con sus hijos este jueves. En unos casos, porque no han podido ser encontrados o porque tienen graves registros criminales

(CNN) – Tras meses de indignación por la separación de familias de inmigrantes en la frontera, al gobierno de Estados Unidos solo le queda un día para reunir a todos los padres o familiares aptos que apartaron de los niños.

Sin embargo, ya sabemos que 914 padres no se reencontrarán con sus hijos este jueves. En unos casos, porque no han podido ser encontrados o porque tienen graves registros criminales. En otros, debido a que algunos ya fueron deportados sin los niños. Y un número más pequeño corresponde a quienes aún no han sido vinculados con los menores, ni mucho menos rastreados.

Estas son las cifras disponibles a un día de que se cumpla el plazo ordenado por la corte para reunir a las familias.

1.012

El número de familias separadas que el Gobierno ya pudo reunir, según informaron las autoridades este martes en una audiencia sobre la situación. Ese número también representa más de 100 familias adicionales de las que el gobierno reportó en la noche de este lunes.

El juez federal Dana Sabraw, quien ordenó el plazo de este jueves para reunir a las familias aptas, se refirió al progreso como “excepcional”.

“El gobierno debe ser elogiado por sus esfuerzos en este aspecto”, sostuvo Sabraw este martes.

Pero el juez también aseguró que las consecuencias de la política de “tolerancia cero” –que llevó a la mayoría de separaciones– emprendida por la administración Trump han sido “profundamente preocupantes”.

“Es la realidad de una política vigente que resultó en la separación de un gran número de familias sin previsión para la reunificación y el rastreo de las persona”, sostuvo Sabraw, destacando el número de las que no se reencontrarían a tiempo. “Y esas son las consecuencias que estamos viendo”, insistió.

463

La cifra de padres que ya no están en Estados Unidos, según el gobierno. Es probable que hayan sido deportados sin sus hijos.

“Los registros consignados muestran a 463 con un código que sugiere que habrían salido de Estados Unidos”, explicó este martes la abogada del Departamento de Justicia, Sarah Fabian. “Lo que entiendo que estamos haciendo es revisar más... así que puede obedecer a una remoción, o una salida voluntaria que no está relacionada con una separación, o puede ser un código anterior”, añadió.

Sabraw se refirió a la incertidumbre de la administración.

“Puede haber 463, puede haber más, no es seguro”, dijo. “Pero parece que hay una gran número de padres de los que no se tiene información o que pueden haber sido expulsados ​​sin su hijo”.

191

La cantidad de padres que no serán reunidos con sus hijos porque tienen registros criminales o se negaron a la reunificación, según el Gobierno.

217

El número de padres que han sido puestos en libertad de la custodia federal. Algunos podrían estar usando monitores de tobillos mientras esperan los procedimientos de inmigración.

260

Los casos de padres que requieren más investigación, según dijo el Gobierno el martes. Esta cifra incluye a quienes la administración no pudo ubicar y a aquellos sobre los que las autoridades no tienen certeza de que sean los padres de los niños separados. El número también podría abarcar algunos menores que fueron entregados a un familiar diferente o a un amigo.

Tal Kopan, Catherine E. Shoichet y Laura Jarrett, todas de CNN, contribuyeron a este informe.