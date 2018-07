¿Traspasa un condón el virus del VIH? La respuesta a esta y otras 5 preguntas sobre los preservativos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Este miércoles, un médico argentino aseguró que el condón no sirve para la protección del VIH, el virus que causa el sida. Lo hizo en medio del debate que hay en Argentina sobre la legalización del aborto. "Tienen que entender que el profiláctico no protege nada. El virus del sida atraviesa la porcelana", dijo el pediatra Abel Albino.

¿Es cierto lo que aseveró el médico? Tras su alocución, diversos expertos salieron a cuestionarlo. Incluso hubo algunos que calificaron de "barbaridades" sus palabras.

Albino aseguró que el virus podía traspasar la porcelana. De acuerdo a un comunicado emitido por la Fundación Huésped, la porcelana tiene poros y el látex, material con el que se hacen los condones, no. "El látex es impermeable, no tiene poros como la porcelana no esmaltada. A menos que se rompa, el preservativo es seguro", se afirma en el comunicado.

¿El virus del VIH traspasa el condón? Veamos la verdad sobre esta pregunta y otras cinco aseveraciones sobre los condones.

El virus traspasa el condón: FALSO

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) aseguran que los condones aíslan a partículas del tamaño del virus del VIH. Los condones de látex, subrayan, son "una barrera esencialmente impermeable".

Eso se ve reflejado en los resultados de estudios epidemiológicos que comparan las tasas de infección de VIH entre las personas que usan condones y las que no los usan durante las relaciones sexuales y que tienen una pareja sexual infectada: el uso constante de los condones es altamente eficaz, reiteran los CDC.

El condón no protege del sida y otras enfermedades: FALSO

De acuerdo a ONUSIDA, el condón masculino y también el femenino (no tan popular como el primero) "son los únicos dispositivos que reducen la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y que previenen los embarazos no deseados".

Eso sí, recuerda esta dependencia de la ONU, los preservativos logran ese objetivo si son empleados "de forma sistemática y correcta".

Los espermatozoides pueden traspasar el condón: FALSO

Por supuesto, el condón no solo ayuda a evitar contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, sino que es un método anticonceptivo. Así como el condón es una barrera por el que no pasan pequeños virus, también aísla a los espermatozoides. Así, la barrera de látex impide que el espermatozoide se encuentre con el óvulo. Como método anticonceptivo, el condón tiene un 98% de efectividad "si se usa de manera correcta y sostenida", indica la Organización Mundial de la Salud.

No hay prueba de que el condón haya ayudado en la lucha contra el VIH/sida: FALSO

Según ONUSIDA, se estima que el condón ha evitado unas 50 millones de nuevas infecciones de VIH desde el inicio de la epidemia. "El preservativo ha tenido un papel decisivo en los esfuerzos de prevención del VIH, las ITS y el embarazo en muchos países", asegura la organización.

No se puede usar ningún lubricante con el condón: FALSO

Según los CDC, no se deben usar lubricantes a base de aceite, como vaselina, margarina, aceite mineral, aceites para masajes, lociones corporales o aceites de cocina. Sin embargo, sugieren el uso de glicerina y estas marcas de lubricantes: K-Y JellyTM, AstroglideTM, AquaLubeTM y glicerina.

El motivo de la restricción es que los lubricantes a base de aceite pueden debilitar el látex y romper el condón.

No es necesario usar condón para el sexo oral: FALSO

Los CDC son categóricos sobre el uso del condón como método anticonceptivo en todo tipo de acto sexual, sea este vaginal, anal u oral.

Incluso se incide en recordar que su uso debe darse desde el inicio hasta el final del acto sexual.