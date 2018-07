¿Pisoteó la Casa Blanca a periodista de CNN a la que le vetó la entrada?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nota del editor: Camilo Egaña es el conductor de Camilo. Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas del autor.

(CNN Español) – A Kaitlan Collins, periodista de CNN y representante de otros medios, se le vetó el miércoles la entrada a un evento de la Casa Blanca, con acceso libre a los medios y en presencia del presidente Donald Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Más temprano ese mismo día, Collins había hecho ciertas preguntas que habrían sido calificadas de "inapropiadas" o "poco pertinentes" o sabe Dios qué. La periodista le preguntó a Trump, por ejemplo, ¿por qué Vladimir Putin no había aceptado su invitación a Washington? Suficiente para que se abriera la caja de los truenos.

Condenas contundentes, de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y de la Sociedad Interamericana de Prensa. El diario The Washington Post aseguró que se trata de un hecho "altamente inusual y posiblemente sin precedentes". Fox News, una cadena considerada cercana a la Casa Blanca, también criticó el hecho.

CNN considera que "solo porque la Casa Blanca se siente incómoda con una pregunta sobre noticias del día, no significa que la pregunta no sea relevante y no deba ser hecha".

No seamos ingenuos, que ya no tenemos edad para eso: el poder soporta a la prensa a duras penas. A propósito del veto de Collins, S.E. Cupp, la presentadora de un programa con puntos de vistas conservadores que CNN emite cada día en su programación para Estados Unidos, recuerda que en su día Obama también arremetió contra Fox News e intentó prohibir la emisión de una entrevista con un funcionario del Departamento del Tesoro.

Tal vez. Ve y pon un centinela, lo que nos vendieron sin serlo, como la segunda novela de Harper Lee, no sea gran cosa. Pero tiene una frase vale un millón de dólares o más: "Lo único que me da miedo de este país es que su gobierno se vuelva algún día tan monstruoso que la persona más insignificante pueda ser pisoteada". A mí también.