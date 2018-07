Este Tour de Francia ha tenido de todo: las polémicas, protestas y críticas

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Las protestas y las controversias han prevalecido durante mucho tiempo en el Tour de Francia, la carrera más prestigiosa de ciclismo a nivel mundial.

Los agricultores retrasaron el comienzo de una etapa en 1982, mientras que hace seis años unos vándalos arrojaron tachuelas sobre la carretera, causando más de 30 pinchazos en las bicicletas de los competidores.

En 2009, los ciclistas Oscar Freire y Julian Dean incluso recibieron disparos con pistolas de aire comprimido. Ya en 1904, el jinete Maurice Garin fue atacado por hombres enmascarados.

Ha habido problemas este año también, aunque diferentes. La policía redujo la protesta de un granjero mediante el uso de gas pimienta, que también afectó los ojos de algunos ciclistas, deteniendo temporalmente la carrera.

"Pude sentir algo en mis ojos y un hormigueo en la garganta", dijo el actual líder del Tour de Francia Geraint Thomas después del episodio.

La tensión entre el equipo Team Sky, de Geraint Thomase, actual líder de la competencia, y el público francés ha sido evidente en las últimas tres semanas. El equipo británico sigue dominando y ello ha engendrado hostilidad.

La prensa francesa ha sido implacable en su cobertura de Team Sky, tal vez alimentando la hostilidad en el camino, con el diario Libération a principios de esta semana describiéndolos como "la serpiente con dos cabezas".

Team Sky, y específicamente el campeón defensor del Tour, Chris Froome, han sido el centro de gran parte de la ira de los medios y los aficionados franceses.

Froome ingresó a este Tour bajo una polémica de dopaje después de que se descubrió que tenía más del nivel permisible de salbutamol, un medicamento para el asma, en una prueba de orina, en septiembre pasado.

Tras una investigación de nueve meses, durante la cual Froome defendió constantemente su inocencia, el organismo rector del ciclismo, la UCI, siguiendo el consejo de la Agencia Mundial Antidopaje, abandonó el caso justo antes de que el Tour comenzara en julio.

Sin embargo, la semana pasada Froome y otros jinetes del Team Sky fueron atacados por una bengala, mientras que el cuatro veces campeón fue supuestamente escupido y empujado por espectadores del lado de la carretera.

Jonathan Vaughters, un exciclista profesional de carreras y actual gerente del equipo EF Education First-Drapac p/b Cannondale , cree que este año ha visto un nivel de hostilidad sin precedentes.

"No he visto un Tour donde haya tanta negatividad dirigida a un equipo", le dijo a CNN.

'Persistentemente abucheado'

Dave Brailsford, director del Team Sky, dijo que el joven ejecutivo de mercadotecnia del equipo recibió escupitajos, mientras que al campeón defensor Froome también le escupieron y le arrojaron una sustancia no identificada.

El líder del tour, Thomas, ha sido abucheado una y otra vez.

Y si no son los espectadores los que acosan a Froome, entonces son policías franceses. Este miércoles, cuando Froome regresaba al autobús del equipo después de la Etapa 17, un gendarme le quitó su bicicleta tras creer que era un fanático de la ruta.

La Gira del 2015 fue particularmente hostil, con fanáticos abucheando a los jinetes del Team Sky y arrojando latas de refresco al auto del equipo mientras Richie Porte era golpeado en las costillas por un espectador.

"No creo que merezca que me golpeen solo por hacer mi trabajo", dijo Porte a Fairfax Media en aquella ocasión.

Dos años antes, el británico Mark Cavendish recibió salpicaduras de orina.

"No, no (el Tour de Francia de 2018) no ha sido más peligroso que los años anteriores", explica Vaughters.

"Creo que con las redes sociales y con todos más conscientes de todo, muchas de las partes peligrosas se han publicitado más", agregó.

Un portavoz de Amaury Sport Organization, que organiza el Tour de Francia, dijo a CNN: "Por seguridad, es demasiado pronto para hablar sobre el Tour de Francia 2019".

Pese a la animadversión hacia Team Sky, el equipo más rico del Tour, siguen teniendo un alto rendimiento.

Y parece que el 2018 verá un cambio de guardia, con el galés Thomas, que aspira a convertirse en el primer ganador del Tour de su nación, saliendo de la sombra de Froome.