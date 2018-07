Justify, ganador de la Triple Corona se retira invicto de las carreras

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Después de solo 158 días de una impresionante carrera, Justify -el decimotercer caballo en ganar la codiciada Triple Corona- se retira de las carreras.

El miércoles, el entrenador de Justify y miembro del Salón de la Fama, Bob Baffert, dijo que el caballo estaba sufriendo de una inflamación en la zona frontal del tobillo.

"Justify tenía algo de inflamación en el tobillo y no respondía lo suficientemente rápido para la temporada de otoño", dijo Baffert en una declaración de WinStar Farm. “Todos queríamos ver a Justify correr de nuevo, pero en última instancia es mi responsabilidad asegurarme de que estuviera perfecto. Sin 60 a 90 días, no podía tener certeza”.

Después de su debut en febrero, el invicto potrillo castaño de 3 años se retira tras ganar las seis carreras que corrió este año, incluyendo el Derby de Kentucky, el Preakness Stakes y el Belmont Stakes.

El otro caballo invicto que ganó la Triple Corona fue Seattle Slew en 1977.

Justify fue comprado originalmente por solo 500.000 dólares, y logró amasar una fortuna de 3,9 millones de dólares de ganancias en su carrera.

No sorprende que el jinete Mike Smith dijera sentirse desilusionado con el retiro el exitoso caballo.

“Como todos los demás, me desilusiona que no vuelva a correr, pero estoy agradecido de que haya estado en mi vida”, dijo Smith.

“En ningún momento en que lo monté sentí que me iban a derrotar. No había caballo que pudiera con él ... no había caballo que pudiera alcanzarlo. Es realmente un regalo de Dios.”

Mira en este video: Justify gana el Derby de Kentucky 2018 y hace historia



Actualmente, Justify es propiedad de WinStar Farm, cuyo presidente ejecutivo, Elliot Walden, confirmó que existe la posibilidad de una venta a Coolmore, la cual no avanzará hasta finales de año.

El mes pasado Forbes calculó que, una vez retirado, Justify podría generar como semental una cuota inicial de 100.000 dólares. Esto le daría un valor de hasta 60 millones de dólares basado solo en honorarios de reproducción si cubriera 150 yeguas por temporada reproductiva de cuatro años. Aun así, dependiendo del rendimiento en las carreras de sus crías, este valor podría aumentar.

“El día en que un caballo deja las pistas, es el fin de su carrera y su futuro está determinado completamente por el éxito de su descendientes”, dice Sam Bullard, director de semantales en Dalham Hall Stud en Newmarket, parte del equipo de carreras de Godolphin del Jeque Mohammed.

El 28 de julio, Justify desfilará en Del Mar, California, antes de regresar a WinStar Farm. “El desfile en Del Mar será una gran oportunidad para que sus seguidores en la zona de San Diego vengan a verlo”, dice Baffert.