Abogado de Trump no está seguro de que una colusión con Rusia sea un delito

(CNN) - Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo este lunes que no está seguro de que una colusión con Rusia se considere un delito.

Pero los expertos legales han dicho en repetidas ocasiones que cualquiera que haya colaborado con Rusia en las elecciones de 2016 podría ser acusado de otros delitos, como conspiración, mientras la investigación del fiscal especial Robert Mueller está en curso.

Cuando se le preguntó sobre el próximo juicio al exjefe de la campaña de Trump, Paul Manafort, Giuliani le dijo a CNN que Manafort "no estuvo involucrado en relaciones comerciales con Donald Trump".

"Cuatro meses, no van a estar en colusión con Rusia, y ni siquiera sé si eso es un delito, una colusión con los rusos", continuó Giuliani. "Comienzas a analizar el crimen: el crimen es el hackeo... el presidente no hackeó".

En su amplia entrevista en CNN, Giuliani también dijo que no sabía si el exabogado del presidente, Michael Cohen, sería indultado por Trump.

El presidente ha negado repetidamente que haya habido una colusión entre su campaña y Moscú. Pero citó un argumento similar al de Giuliani, cuando dijo a The New York Times en diciembre que "no hay colusión y, aunque la hubiera, no es un crimen".

En abril, el exdirector del FBI James Comey, a quien Trump despidió, dijo que la colusión "en realidad no es algo que exista bajo las leyes federales de Estados Unidos".

En cambio, continuó Comey, la pregunta es si algún estadounidense conspiró con un gobierno extranjero para cometer crímenes contra EE.UU., lo cual sí es un crimen.

En mayo, Carrie Cordero, analista legal de CNN y miembro adjunto del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, dijo que la colusión no es un crimen "en el sentido literal", pero que podría haber violaciones criminales relacionadas, como recibir dinero extranjero en una campaña política, ayudar en un hackeo informático o ser cómplice de este.

No ha surgido públicamente ninguna evidencia de que la campaña de Trump haya participado en estas actividades, aunque la investigación de Mueller sigue en curso.

Desde que la investigación de Mueller comenzó en 2017, esta ha dado lugar a cargos penales contra varios ciudadanos rusos, cinco estadounidenses, un ciudadano holandés y tres entidades corporativas. Una de esas personas ya ha sido sentenciada y cumplió un mes en prisión, mientras que otras tres se declararon culpables y esperan sentencia.

Trump contra Mueller

Las declaraciones de Giuliani se dan luego de que Trump lanzara su ataque más personal contra Mueller con varios tuits este domingo, dos días antes de que la oficina del fiscal especial llevara el caso Manafort, su primera acusación, a juicio en Virginia.

En los tuits, Trump asegura que Mueller tiene conflictos de intereses -incluida una "relación comercial contenciosa"- que deberían impedirle llevar a cabo la investigación, acusando a Mueller de atraer a muchos demócratas y hacer una afirmación falsa sobre el origen de la investigación de Rusia.

No quedó inmediatamente claro a qué se refería el presidente cuando afirmó que había conflictos de intereses que involucraban a Mueller. The New York Times informó en enero que el presidente afirmó que una disputa sobre cuotas de membresía había llevado a Mueller a abandonar un club de golf de Trump en Washington, en 2011, cuando era director del FBI.

Los expertos en ética del Departamento de Justicia determinaron el año pasado, cuando Mueller fue nombrado asesor especial, que su participación en los temas asignados era apropiada.

Giuliani también abordó el supuesto conflicto, pero dijo que dejaría que el presidente ofreciera detalles. Dijo que el presidente no tiene que respaldar el reclamo de su propio tweet porque es el "conflicto" de Mueller, no el de Trump.

Al preguntársele detalles concretos sobre el conflicto comercial, Giuliani dijo que los medios deberían presionar a Mueller para que "se ponga de pie y sea un hombre" al revelar más detalles sobre posibles conflictos de intereses.

Cuando se le preguntó si el conflicto estaba relacionado con la disputa del club de golf, Giuliani respondió: "No voy a ir más allá".

Marshall Cohen, Stephen Collinson y Eli Watkins, todos de CNN, contribuyeron a este informe.