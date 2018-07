Diego Torres: “Me siento como una mujer que está pariendo un hijo”

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) Luego de dos años, Diego Torres se prepara para presentar un nuevo disco. "Un poquito" es adelanto del que será su décima segunda producción discográfica. El cantautor argentino recientemente expresó su sentir sobre ser el artista argentino con más reproducciones de su más reciente sencillo “Un poquito” junto al colombiano Carlos Vives en YouTube. Conversamos con él vía Skype sobre este tema y nos dijo lo contento que estaba con los resultados.

“Me siento como una mujer que está pariendo un hijo (RISAS). Un Poquito, nace como un reggae con ritmos para bailar y como dice la canción, parece que no está de moda enamorarse, y creo que en estos tiempos, está muy bueno volver a poner de moda el amor y sentirse pleno con alguien que pueda acompañar tu vida. Por otro lado, habla del chiste de un poquito de que hoy en día en todos lados te dicen que debes tener abundancia, creo que con tan solo un poquito, es bueno y ya podemos ser felices”.

Que buena noticia!! Alegría inmensa de cómo están recibiendo esta canción y el video!! Gracias!! https://t.co/8fgFdkP0AA — Diego Torres (@diegotorres) July 28, 2018

¿Cómo surge la idea de componer “Un poquito”?

“Siempre me ha gustado el reggae y mis canciones han estado combinadas con el rap y estos ritmos, que le aportan otra frase a las canciones. Por ahí va esta nueva producción discográfica y así es que nace esta canción y pienso en Carlos Vives y desde hace tiempo tenemos pendiente trabajar juntos y así es cómo pienso en él. Le mandé la canción y le encanté y nos empezamos a mandar ideas y mensajes. Es un socio ideal a la hora de trabajar y de filmar el video, de jugar y a crear. Quería hacer un video en todo de comedia”, aseguró el cantante.

Pero este año, Diego viene con todo, recientemente estrenó junto a la actriz uruguaya Natalia Oreiro, en Argentina, la cinta “Re loca”, un remake de la comedia chilena “Sin filtro”, que cuenta la historia de Pilar, una mujer que tras acumular muchos problemas y callar por mucho tiempo, primero implota y luego explota con todo su alrededor.

“Me encantó el guión y me reí mucho. Me tocó un personaje muy hermoso, muy bol***’, una palabra muy argentina y la gente me pregunta ¿qué es un bol***? Y solo les respondo, es el que hago yo en esta película, es un exnovio de Natalia que tiene una novia más joven y que está por casarse y es muy mandona y hay muchos hombres que funcionan mejor de esta manera y que son hijos del rigor para andar derechos en la vida”, comentó Torres.

