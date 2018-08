Una pistola hecha en impresora 3D es una muerte descargable

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nota del editor: Alyssa Milano es actriz, activista y productora. Aparecerá pronto en la comedia negra de Netflix, "Insatiable". Milano es también el fundador de #NoRA, un colectivo de más de 50 artistas y activistas, centrado en luchar contra la cultura de la violencia armada a través del arte y contrarrestar la influencia del lobby de armas en el sistema político estadounidense. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más artículos de opinión en CNN en Español.

(CNN) - Imagínate esto: un condenado por violencia doméstica trata de comprar un arma. Sin embargo, fue rechazado tras una verificación de sus antecedentes. Cuando llega a casa, abre su navegador, y en media hora está imprimiendo su propia pistola de plástico indetectable y completamente funcional, sin verificación de antecedentes ni registros de compra.

Debido a un acuerdo entre el Departamento de Estado y la Defense Distributed, un diseñador de armas en 3D con base en Texas, los delincuentes, abusadores domésticos, terroristas, aquellos a quienes se les adjudica enfermedad mental para poseer armas y cualquier otra persona que no pueda comprar armas de fuego legalmente podrán imprimir una en casa. Dependiendo de la impresora, pueden ser imposibles de rastrear y de plástico, o pueden ser de metal. La gente podrá hacer cualquier cosa, desde pistolas simples hasta AR-15. Y nunca lo sabremos, hasta que sea demasiado tarde.

Un juez federal dictó el martes por la noche que es ilegal publicar planos de armas imprimibles en 3D en línea, pero cientos de diseños supuestamente fueron descargados antes de la decisión del juez, lo que significa que esos diseños ya son públicos, legalmente o no.

No es exagerado decir que esto podría significar el fin de nuestra capacidad para prevenir la violencia con armas de fuego en Estados Unidos.

Hay quienes dirán que la impresión 3D de armas no es un problema importante, que no es práctico, que es muy caro, pero muchas personas dijeron lo mismo sobre tabletas, lectores electrónicos, teléfonos celulares, computadoras portátiles, impresoras domésticas, computadoras y automóviles. Y en 2013 ya era posible fabricar, con una impresora que costaba menos de 2.000 dólares, una pistola de plástico que disparara con éxito al menos 9 disparos.

¿Alguien piensa que la tecnología es peor o más costosa de lo que era hace cinco años? No lo es. Ahora puedes comprar una impresora 3D por menos de 100 dólares. Podrías comprar una impresora completamente capaz de producir esta arma por menos de 1.000 dólares. En 2013, el costo de los materiales para imprimir el arma era de solo 25 dólares.

Imagínate el daño que una de estas armas, incluso si solo es capaz de disparar un solo disparo, podría hacer a bordo de un avión. O en una oficina gubernamental. O en el aula de tu hijo.

Esto es parte del problema más grande de estas armas. Están hechas con kits 'hágalo usted mismo', que no tienen número de serie, no requieren verificación de antecedentes y actualmente son completamente legales debido a las lagunas en nuestra legislación. Una búsqueda en Internet sobre pistolas imprimibles narra una historia aterradora: titulares de pandillas acumulando estas armas imposibles de rastrear. De estados con estrictas leyes de armas como Massachusetts confiscando cientos de estas armas. De una marea de armas que no sabemos que están ahí afuera y no sabemos cómo rastrear.

Y estamos a punto de que sea mucho peor.

Pero si el público no elige un Congreso con la columna vertebral para hacer frente a la industria de las armas, es poco probable que suceda.

Voy a luchar contra esto, en los tribunales y con mi voto en las elecciones. Invito a todos los que se preocupan por la seguridad pública a hacer lo mismo.