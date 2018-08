Una mesera robó dinero a su jefa. Décadas después, le devolvió 1.000 dólares y una disculpa

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Con 1.000 dólares en efectivo y una disculpa escrita a mano, una excamarera está tratando de hacer lo correcto después de robar dinero de un restaurante mexicano hace más de 20 años.

Carlotta Flores, propietaria del restaurante El Charro en Tucson, recibió un sobre sorpresa por correo la semana pasada. Una mujer que había trabajado para Flores en la década de 1990 mientras asistía a la Universidad de Arizona reveló que ella robó dinero del restaurante.

"Uno de los meseros con los que trabajé me animó a 'olvidar' que anotara algunas copas por turno y guardar el dinero en efectivo. Y por alguna estúpida razón, lo hice", escribió la mujer, que solo se identificó como exempleada "agradecida". "Crecí en la iglesia, sabía que debía actuar mejor que eso. No había robado ni un centavo antes de eso, ni lo he hecho desde entonces".

"Afortunadamente, era una mesera terrible y me despidieron antes de que la cantidad pudiera ascender a más de unos cientos de dólares en total", continuó la carta.

"Han pasado 20 años, pero todavía tengo un gran remordimiento. Lamento mucho haberte robado. Acepta mi disculpa + este dinero como pago + 20 años de interés. Que Dios te bendiga para siempre + a tu familia".

Flores dijo que la carta la conmovió profundamente a ella y a sus empleados.

"Me robaron mi bolso y esto renovó la fe de que teníamos mucha gente buena", dijo Flores a KVOA, afiliada de CNN .

Algunos de sus gerentes también lloraron después de leer la carta.

"No sé dónde está ni quién es, pero les diré una cosa. Espero que la lean o que hayan visto el impacto que esto ha tenido no solo en mí, mi familia, mi empresa, sino a dónde irá el negocio en el futuro. Así que espero que siga observándonos para ver lo que estamos haciendo con él", dijo Flores.

Flores dijo que quiere devolverle a la mujer su dinero.