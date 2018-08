J Balvin revela detalles de su vida y su carrera en un nuevo episodio de "Artist Spotlight Stories" de YouTube Music

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – “Pregúntame lo que quieras, yo solo hablo la verdad”. Así inicia J Balvin el "Artist Spotlight Story", un proyecto de YouTube Music para mostrar la vida de cantantes y su camino para llegar a la fama.

El cantante colombiano es el tercer latinoamericano en ser seleccionado por YouTube para la serie, en la que también se han destacado los inicios de Camila Cabello y Ozuna.

El documental de casi 17 minutos de duración debutó este 1 de agosto en el YouTube Space de Nueva York en donde Balvin también compartió escenario con Mike Camargo para una ronda de preguntas y respuestas, que fue transmitida en vivo a través del canal del cantante.

El documental inicia en Nueva York, en donde Balvin recuerda el accidente de avión al que sobrevivió en agosto de 2016 mientras estaba en unas vacaciones familiares en las Bahamas. Un incidente que le cambió la vida y que según comentó un año después al podcast "School of Greatness" de Lewis Howes, fue el trampolín que lo llevó a cumplir sus sueños.

"Estoy viviendo mi propio sueño"

La producción muestra el camino que tuvo que recorrer José Álvaro Osorio Balvin para llegar a ser el actual líder mundial de streaming de música.

Desde el 29 de junio hasta la fecha, Balvin se mantiene en el primer lugar de artistas más reproducidos en YouTube con un total de 215 millones, dejando detrás a cantantes como Drake, Ed Sheeran, Ariana Grande, entre otros.

Su primer contacto con la música, cuenta Balvin, fue a través de su familia: de pequeño escuchaba a su papá cantar y a su mamá la veía bailar. Y quizás para sorpresa de muchos, los géneros en los que primero experimentó musicalmente hablando no fue el urbano, fueron el grunge y el heavy metal.

“Comencé a escuchar Nirvana y Metallica, y me dije: ‘Yo quiero tocar estas canciones’”, recuerda.

Según Balvin, YouTube ha sido un instrumento importante para alcanzar sus sueños, "soy un artista de YouTube, por eso comencé a ir a lugares".

El primer concierto en el extranjero de Balvin fue en Rumania, país que según el cantante fue uno de los responsables en los más de 20 millones de reproducciones que obtuvo el primer video musical que publicó en la plataforma hace 8 años, una producción que lograron con un presupuesto de 700 dólares, de manera independiente y sin una disquera apoyando su carrera.

“En ese entonces no pertenecía a una disquera. Todo era independiente, así que YouTube me ayudó muchísimo. (En la plataforma) la gente puede llegar a conocer a un artista de diferentes maneras, con una perspectiva distinta, así es como me empezaron a conocer en Rumania, y el primer concierto luego de mi país, fue en Rumania, y todo fue gracias a YouTube”, cuenta Balvin.

El proyecto de YouTube Music muestra cómo "YouTube tiene una fuerte conexión a sus carreras. Nos gusta la idea de dejar que los artistas se muestren ellos mismos, más lejos de su música y lo que otros piensan de ellos, es uno de nuestros valores", dijo a CNN Jesús García, vocero de Google y YouTube.

"Redefining Mainstream"

Balvin, que se encuentra en el mejor momento de su carrera, ha protagonizado algunos de los cross-overs más comentados en los últimos años. Su tema "Mi Gente" junto a Willy William y Beyoncé lo llevó a pisar los escenarios de Coachella y "I Like It" con Cardi B y Bad Bunny lideró en julio la lista Hot 100 de Billboard.

Algo común entre estos temas es que todas las apariciones del colombiano en las canciones siempre han sido en español.

“José ha sido un líder en colaboraciones cross-over, pienso que José ha roto muchos paradigmas, porque (que un tema) sea en español, no significa que no pueda ser global. El ha sido fiel a sí mismo en ese sentido”, dice Rebeca León, representante de Balvin, en el documental.

"¿Quién dice que tienes que cantar en inglés para ser global?", se pregunta Balvin. "(Mis fanáticos) están cantando mis canciones y no hablan español. Es espectacular".

El documental, dirigido por Andy Hines, tiene más de 200.000 reproducciones desde su publicación, hace 24 horas.