11 posiciones sobre la despenalización del aborto en Argentina

Te cuento que cuando mostraba las tetas use al “patriarcado” pajero y le compre un departamento a mi hija y cuando me acoste con RW use preservativo y nunca oculte mi pasado ni mi vida,orgullosa de todo lo q logre, vivo en libertad pero nunca mate inocentes indefensos 😘 https://t.co/UxbgYu7opB

— Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) August 4, 2018