¿Te está espiando tu iPhone? Apple lo niega

(CNNMoney) - Los usuarios de tecnología han cuestionado durante mucho tiempo si los dispositivos móviles y los parlantes inteligentes con asistentes de voz escuchan a escondidas sus conversaciones privadas. Apple respondió esa pregunta el martes con un rotundo no.

En una carta a los legisladores federales, el gigante tecnológico insistió en que los iPhones no escuchan lo que los usuarios dicen y que los desarrolladores de aplicaciones de terceros no tienen acceso a los datos de audio.

"iPhone no escucha a los consumidores, excepto para reconocer el desencadenador de audio claro e inequívoco 'Hey Siri'", escribió Timothy Powderly, director de Asuntos del Gobierno Federal de Apple en la carta, que fue obtenida por CNN.

"El cliente no es nuestro producto, y nuestro modelo comercial no depende de la recopilación de grandes cantidades de información de identificación personal para enriquecer los perfiles a los que se dirigen los anunciantes", agregó.

Apple emitió el comunicado en respuesta a una consulta del Comité de Energía y Comercio, que envió cartas en julio a Tim Cook, director ejecutivo de Apple, y Larry Page, director ejecutivo de la empresa matriz de Google, Alphabet, solicitando detalles sobre sus prácticas de recolección de datos en los teléfonos inteligentes. (No está claro si Alphabet ha respondido. La compañía no quiso hacer ningún comentario).

Citando informes de los medios, los legisladores expresaron su preocupación de que los teléfonos inteligentes podrían "en algunos casos" recopilar datos de conversaciones cercanas, incluso si el usuario no activó intencionalmente a los asistentes de voz con "Hey Siri" u "OK, Google".

Las cartas solicitaban información sobre cómo los dispositivos iPhone y Android recopilan datos de audio y ubicación. También buscaron información sobre los límites que Apple y Google asignan a los desarrolladores para recopilar datos.

En la respuesta de Apple, la compañía dijo que el iPhone muestra una alerta visual cuando Siri escucha la solicitud de alguien. Sus directrices también requieren que los desarrolladores muestren algún tipo de indicador visual cuando su aplicación está recolectando audio a través del micrófono. Los usuarios también deben otorgar acceso explícito al micrófono y pueden revocar ese acceso de audio en Configuración.

Facebook, que también ha sido acusado de escuchar las conversaciones de los usuarios, dijo que no captura datos de un micrófono o cámara sin permiso.

No se trata solo de que las compañías tecnológicas les digan a los consumidores que no se preocupen. Algunos expertos en seguridad también insisten en que las personas no tienen nada que temer, a pesar de las repetidas afirmaciones de que nuestros dispositivos saben tanto sobre nosotros porque nos escuchan a escondidas.

"Es categóricamente falso que esto esté sucediendo", dijo Serge Egelman, director de seguridad e investigación privada en el Instituto Internacional de Ciencias de la Computación de Berkeley. "[Más bien], este es un aprendizaje automático muy sofisticado en el trabajo. Los algoritmos se utilizan para orientar los anuncios en función de sus intereses percibidos".

Pero los consumidores deberían seguir preocupados por la cantidad de información personal que las empresas y terceros recopilan sobre ellos en general, según los expertos.

"Realmente necesitamos una ley de privacidad básica [en Estados Unidos] que proteja a las personas", dijo Chris Calabrese, vicepresidente de políticas del Centro para la Democracia y la Tecnología. "No podemos simplemente confiar en las políticas de Apple u otras grandes compañías de tecnología".