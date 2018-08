Omarosa dice que la campaña de Trump le ofreció un trabajo a cambio de su silencio

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Omarosa Manigault Newman, exasesora de la Casa Blanca y estrella de la telerrealidad, afirma en su próximo libro que la campaña de reelección del presidente Donald Trump le ofreció un lucrativo contrato a cambio de su firma en un estricto acuerdo de confidencialidad después de su expulsión de la administración el año pasado, según un fragmento citado en The Washington Post.

Manigault Newman escribe en Unhinged: An Insider Account of the Trump White House que rechazó la propuesta, un acuerdo que la habría excluido de las críticas públicas que le ha dirigido a Trump desde su partida del Gobierno. Lara Trump, asesora de campaña y nuera del presidente, hizo la oferta a Manigault Newman poco después de que el secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, la despidiera por "graves problemas de integridad", según los extractos de The Post.

La campaña de Trump se negó a comentar sobre la descripción de Manigault Newman del acuerdo que Lara Trump supuestamente le ofreció.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, desestimó el viernes las afirmaciones sensacionales del libro de Omarosa Manigault Newman, que llegará a las librerías el 14 de agosto.

"En lugar de decir la verdad sobre todo lo bueno que el presidente Trump y su administración están haciendo para hacer que Estados Unidos sea seguro y próspero, este libro está plagado de mentiras y falsas acusaciones", dijo Sanders en un comunicado. "Es triste que una exempleada descontenta de la Casa Blanca esté tratando de sacar provecho de estos falsos ataques, y peor aún que los medios ahora le den una plataforma, después de no tomarla en serio cuando solo tenía cosas positivas que decir sobre el presidente durante su tiempo en la administración".

La permanencia de Manigault Newman en la Casa Blanca estuvo marcada por el drama y la intriga; generó una serie de titulares negativos para la administración, incluso cuando intentó organizar una sesión fotográfica para su boda en los terrenos de la Casa Blanca.

Aunque algunos informes en el momento de su partida a fines del año pasado afirmaron que intentó entrar a la residencia de Trump y protestar por su despido a manos de Kelly, Manigault Newman niega la versión pública de su despido en su libro, según The Post.

La exconcursante del reality show de Trump, "The Apprentice" de NBC, afirma en su libro que Trump luego le dijo que no sabía que el jefe de gabinete le había pedido que dejara su cargo.

La controversia creada por la versión de Manigault Newman, que se publicará la próxima semana, no será la primera vez que la Casa Blanca se ve obligada a lidiar con afirmaciones sensacionalistas en un libro.

Fire and Fury: Inside the Trump White House de Michael Wolff sacudió el ala oeste cuando se estrenó en enero y causó que el círculo interno de Trump rompiera sus lazos con Steve Bannon, su antiguo estratega jefe.