Christine Hallquist podría ser la primera gobernadora transgénero en Estados Unidos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La primera gobernadora transgénero del país, la primera estadounidense-somalí en el Congreso y la primera mujer negra en la delegación del Congreso de Connecticut podrían estar en el horizonte luego de las primarias de ese estado este martes.

En Wisconsin y Minnesota —dos estados donde los demócratas esperan recuperarse tras perder terreno con el presidente Donald Trump en la elección de 2016— los votantes eligieron sus nominados para gobernador, para el Senado y para varias elecciones competitivas para la Cámara de Representantes. En Vermont y Connecticut la competencia fue principalmente intrapartidista.

Aquí algunas claves de las primarias del martes:

La diversidad dominó la noche

La candidatura de Christine Hallquist para ser la primera gobernadora transgénero superó un obstáculo importante el martes cuando los demócratas de Vermont la nominaron para enfrentar al gobernador republicano Phil Scott. Hallquist es ahora la primera persona transgénero en ser nominada para el cargo de gobernador por un gran partido.

Es un avance de importancia tanto sustancial como simbólica para los estadounidenses LGBTI, y particularmente para la comunidad transgénero, que durante mucho tiempo ha sido excluida de los niveles más altos de los cargos de elección.

Tres años después de que Kate Brown, de Oregon, fuese la primera gobernadora abiertamente bisexual del país, los demócratas ahora han nominado a quienes podrían ser los primeros gobernadores abiertamente homosexuales (Lupe Valdez, en Texas, y Jared Polis, en Colorado) y transgénero (Hallquist, en Vermont) si ganan su elección en noviembre. Hallquist es una de los más de 400 candidatos LGBTI postulados para este ciclo, todo un récord, según el Victory Institute.

Otra novedad de la noche de este martes: en el quinto distrito de Minnesota, los demócratas nominaron a la represente estatal, Ilhan Omar, una mujer progresista estadounidense-somalí. Es probable que ella se una a Rashida Tlaib, de Michigan, como las primeras mujeres musulmanas en el Congreso.

Jahana Hayes, que ganó el título de Profesora Nacional del Año en 2016, derrotó a un oponente respaldado por el Partido Demócrata local al ganar una primaria para el Congreso por Connecticut.

El regreso de T-Paw fracasó

No se puede decir que es un regreso.

El exgobernador republicano de Minnesota, Tim Pawlenty, se postuló para recuperar su antiguo empleo y quedó en el camino este martes cuando el comisionado del condado de Hennepin, Jeff Johnson, le ganó en las primarias republicanas del estado.

Johnson ahora se enfrentará al representante Demócrata, Tim Walz, en la elección general de noviembre. Walz, quien representa la parte sur del estado, derrotó a la representante estatal, Erin Murphy, y a la fiscal general, Lori Swanson, en las primarias demócratas de Minnesota.

La derrota de Pawlenty es el más reciente capítulo negativo en la carrera política del exgobernador. Pawlenty decidió postularse a la Presidencia, en 2012, luego de estar dos periodos como gobernador de Minnesota. A pesar de las grandes y considerables expectativas iniciales, Pawlenty fracasó rápidamente y se retiró meses antes del caucus de Iowa, en septiembre de 2011, después de una apagada carrera.

Este año, dejó un trabajo de 2,7 millones de dólares por año para buscar su regreso a la oficina del gobernador.

Johnson ahora se mueve hacia una dura elección general en Minnesota, donde —además de la carrera por la gobernación— hay dos competencias por el Senado, varias carreras por la Cámara de Representantes y una muy cerrada y vigilada carrera para fiscal general.

Mira: Jornada de elecciones primarias en EE.UU.: disputa por Senado, Cámara y gobernaciones

Ellison ganó, pero una nube se cierne sobre su victoria

Fue una noche con noticias buenas y malas para el representante demócrata Keith Ellison.

El congresista ganó la nominación demócrata para fiscal general de Minnesota, posicionándolo para liderar la oposición progresiva a Trump en las batallas legales.

Pero, mientras Ellison celebraba su victoria, el Comité Nacional Demócrata dijo que revisaría acusaciones de abuso doméstico contra su vicepresidente, que surgieron durante el fin de semana que Ellison ha negado completamente.

Ellison negó las acusaciones que salieron a la luz el sábado de que él abusó físicamente de una exnovia. Las acusaciones fueron detalladas en una publicación en Facebook por Austin Monahan, el hijo de la exnovia de Ellison, Karen Monahan.

“Karen y yo tuvimos una relación de largo plazo que terminó en 2016 y aún me preocupo profundamente por su bienestar”, dijo Ellison en un comunicado. “Este video no existe porque nunca me comporté de esta manera, y cualquier caracterización es falsa”.

¿Cómo gastar 11 millones de dólares en campaña y quedar sin nada?

El megadonante republicano y empresario de Illinois, Richard Uihlein, tenía sus ojos en el escaño de la senadora demócrata de Wisconsin, Tammy Baldwin, y tenía al candidato perfecto para quedarse con el puesto.

Uihlein gastó cerca de 11 millones de dólares financiando un esfuerzo para impulsar al veterano y empresario, Kevin Nicholson, para que superara a la senadora estatal, Leah Vukmir, hacia las elecciones generales, contra Baldwin.

Y pasó a ser otra pérdida espectacular. Nicholson perdió contra Vukmir, y no estuvo particularmente cerca.