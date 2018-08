Sarah Sanders se disculpa tras una afirmación falsa sobre los empleos de las personas negras en Estados Unidos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

En un tuit por la noche, se disculpó por el dato, que era falso, "pero no por los 700.00 empleos"

(CNN) - La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, emitió una rara corrección la noche del martes después de declarar falsamente que el presidente Donald Trump había creado tres veces más empleos para trabajadores negros que el expresidente Barack Obama durante sus dos mandatos.

"Corrección del informe de hoy: los números de empleos para el presidente Trump y el presidente Obama fueron correctos, pero no el plazo para Obama. Lamento el error, pero no me disculpo por los 700.000 empleos para afroamericanos creados bajo el presidente Trump", escribió Sanders en un tuit.

Durante la sesión informativa, mientras buscaba defender el récord del presidente, Sanders dijo que Trump ya ha triplicado el récord de Obama durante ocho años de creación de empleos para los trabajadores negros.

"Desde que asumió el cargo hace un año y medio, este presidente ha creado 700.000 nuevos trabajos para negros", dijo Sanders en la Casa Blanca. "Estos 700.000 negros que están trabajando ahora no lo estaban haciendo cuando el presidente llegó a la oficina. Con el presidente Obama se fue, después de ocho años en la oficina, él sólo había creado 195.000 empleos para negros".

Pero eso ni siquiera es cercano a la realidad, según las cifras del Departamento del Trabajo.

Horas después de la reunión informativa, luego de que Bloomberg News señalara la inexactitud, el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca se disculpó por la cifra. Publicó un tuit citando "falta de comunicación" con Sanders.

Si bien es cierto que la economía de EE.UU. ha agregado alrededor de 700.000 empleos ocupados por trabajadores negros desde que Trump asumió el cargo, sumó alrededor de 3 millones de empleos para negros mientras Obama estaba en el poder, según las estadísticas laborales federales.

Cuando Obama asumió el cargo en 2009, 15,5 millones de negros tenían trabajos en una economía marcada por una de las peores recesiones del país. Cuando dejó el cargo, la economía tenía 18,4 millones de trabajadores negros.

Sanders hizo el reclamo mientras respondía preguntas sobre si podía garantizar que Trump nunca se había grabado usando una palabra considerada ofensiva para la comunidad negra mientras producía su programa "The Apprentice".

"No puedo garantizar nada, pero puedo decirles que el presidente respondió a esta pregunta directamente", dijo Sanders. "Puedo decir que nunca lo escuché".

Luego, Sanders continuó argumentando que Trump ha creado más empleos para negros que Obama.

"Este es un presidente que lucha por todos los estadounidenses, que está implementando políticas que ayudan a todos los estadounidenses, particularmente a los negros", dijo Sanders. "Solo mira la economía".