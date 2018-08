Policía dispara con pistola eléctrica a mujer de 87 años que cortaba flores con un cuchillo

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La policía dijo que le insistió varias veces en que dejara el cuchillo, pero la mujer, que no habla inglés, no obedeció

(CNN) - Una abuela de 87 años que usaba un cuchillo para cortar dientes de león en el bosque cerca de su casa en la zona rural de Georgia la semana pasada fue derribada por una pistola eléctrica de la policía y arrestada, según un informe de la policía.



Martha Al-Bishara fue arrestada por entrada ilegal y obstrucción a la labor de un agente policía, según el informe. La policía de Chatsworth dijo que Al-Bishara no soltó un cuchillo de carne a pesar de varias instrucciones y una demostración de los agentes. En un momento dado, ella caminó hacia los policías con el cuchillo, afirmaron.

La policía había ido a una zona boscosa cerca de Boys and Girls Club el viernes pasado después de que un empleado llamara al 911 para informar que una anciana andaba con un cuchillo en la comunidad, a unos 80 kilómetros al norte de Atlanta.

"Hay una señora caminando por los senderos para bicicletas, tiene un cuchillo y no se va", dijo la persona que llamó a un operador. "Ella me dijo que no habla inglés, y está caminando hacia mí".

"Parece que camina por ahí buscando algo, cortar la vegetación o algo así. También tiene un bolso", dijo la persona que llamó.

El empleado del Boys and Girls Club le dijo al despachador que la mujer no parecía ser una amenaza. "Pero ella vino hacia ti con un cuchillo, ¿verdad?", le preguntó el despachador preguntó. "No, ella simplemente trajo el cuchillo a la propiedad en su mano, no intentó atacar a nadie ni a nada", dijo la persona que llamó.

La policía llegó y ordenó a la mujer que soltara el cuchillo

Dos agentes de Chatsworth junto con el jefe de la policía Josh Etheridge llegaron a la escena y repetidamente le pidieron a Al-Bishara que dejara caer el cuchillo, según el informe policial. "Su actitud era tranquila, incluso cuando teníamos las pistolas afuera", señaló un agente en el informe policial.

Los policías comenzaron a hacer gestos con las manos para indicar que soltara el cuchillo, pero la mujer aún no cumplió, dice el informe.

Etheridge le dijo a la afiliada de CNN, WTVC, que sacó un cuchillo del bolsillo, se lo mostró a Al-Bishara y "arrojé mi cuchillo al suelo, tratando de hacerle comprender lo que queríamos que hiciera".

En ese momento, Al-Bishara comenzó a caminar hacia el grupo y no reaccionó cuando uno de los agentes encendió su pistola eléctrica Taser, según el informe policial.

"La mujer no reaccionó cuando la Taser estaba encendida, o cuando la luz blanca provenía del extremo de la Taser", señaló el policía.

Cuando Al-Bishara se encontraba a aproximadamente cuatro metros de distancia, aún sosteniendo el cuchillo en su mano, el agente disparó su Taser y la impactó en el pecho, según la policía. Los policías la ayudaron a levantarse y la esposaron.

El hecho ocurrió justo al otro lado de la calle de su casa mientras ella estaba en la propiedad perteneciente al Boys and Girls Club, según WTVC.

Otra mujer que llegó a la escena se identificó como la nuera de Al-Bishara. Dijo que la mujer mayor típicamente vagabundea por el bosque en busca de dientes de león y los recoge usando un cuchillo, según el informe policial.

La nuera también dijo que Al-Bishara tiene demencia y habla árabe.

Etheridge le dijo a WTVC que la policía usó la menor fuerza posible, y cree que las acciones de sus agentes estaban justificadas.

El Taser y el arma de fuego sin seguro deberían haber sido una indicación de lo que querían que Al-Bishara hiciera, según el jefe de policía.

"Para la mayoría de las personas, esa es una especie de comando universal para 'detente'", dijo Etheridge.

'Mi abuela no se veía violenta'

Al-Bishara, una mujer siria, por lo general coloca los dientes de león en una ensalada que a menudo prepara para su marido, según WTVC. Los familiares dijeron que la receta es común en su cultura, informó la estación.

Pero los dientes de león no estaban floreciendo en su jardín y no pudieron encontrarlos en la tienda dijo su nieta Martha Douhne a la estación.

Entonces, Al-Bishara cruzó la calle, se dirigió al terreno baldío, donde había recogido dientes de león antes, según WTVC.

Douhne dijo que su abuela no entendía lo que la policía quería que hiciera, y que la policía no debería haber usado un Taser con ella.

"Obviamente, mi abuela no parecía violenta", le dijo Douhne le dijo a WTVC. "Con los tres o cuatro agentes que estuvieron aquí, creo que podrían haberla controlado de otras maneras".

La comparecencia en la corte de Al-Bishara está programada para el 19 de septiembre.